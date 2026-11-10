Arcore, ciclista travolto e ucciso da un’autobetoniera: identificato il conducente

La vittima è un operaio milanese di 51 anni, investito il 29 ottobre all’incrocio tra la SP 60 e la SP 45. Il mezzo pesante non si era fermato. I Carabinieri della Compagnia di Monza sono risaliti in poche ore al camion e al suo autista, un 61enne di Cologno Monzese.

Il 29 ottobre un ciclista è stato travolto e ucciso ad Arcore, da un mezzo pesante che si è poi allontanato senza prestare soccorso. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monza hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Monza un 61enne residente a Cologno Monzese ritenuto responsabile di omicidio stradale aggravato dalla fuga.

L’incidente

Erano circa le 12. All’incrocio tra la SP 60 e la SP 45, al confine con Concorezzo, un operaio di 51 anni residente a Milano stava pedalando in sella alla propria bici in direzione di Monza quando è stato investito da un mezzo pesante.

L’impatto e il successivo trascinamento sull’asfalto non gli hanno lasciato scampo: l’uomo è morto sul colpo. Il veicolo ha proseguito la marcia senza fermarsi.

Le indagini

I militari intervenuti sul posto hanno avviato subito gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Determinante il confronto tra le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze di chi si trovava sul luogo dell’incidente. Questi elementi, insieme agli accertamenti tecnici, hanno permesso ai Carabinieri di individuare in poche ore il mezzo coinvolto: un’autobetoniera intestata a una società di trasporti dell’hinterland milanese. Poco dopo è stato identificato anche il conducente. L’autobetoniera è stata posta sotto sequestro penale a disposizione dell’Autorità giudiziaria, informata passo per passo sull’esito delle indagini. Il 30 ottobre è scattata la denuncia nei confronti del 61enne.

Cosa succede ora

Ora la Procura di Monza dovrà valutare gli elementi raccolti e definire le responsabilità. L’accusa è tra le più gravi previste dal codice penale per gli incidenti stradali. Nell’omicidio stradale, la fuga del conducente fa aumentare la pena da un terzo a due terzi, e la condanna non può comunque essere inferiore a cinque anni.

Resta il dolore per una vita spezzata lungo una delle strade che collegano i comuni del Vimercatese e della Brianza. E torna, come dopo ogni tragedia di questo tipo, la domanda sulla sicurezza di chi si sposta in bicicletta su strade percorse ogni giorno da molti mezzi pesanti.

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