Tre stalli riservati in via De Giorgi, via Cavezzali e via XXV Aprile. Per usarli serve il contrassegno, da richiedere online e ritirare alla Polizia Locale.

Concorezzo ha i suoi primi tre parcheggi rosa. Sono posti auto riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino ai due anni di età. Il Comune li ha collocati in punti strategici per raggiungere i servizi e il centro storico: in via De Giorgi, davanti alla farmacia comunale, in via Cavezzali e in via XXV Aprile.

L’iniziativa vuole rendere più semplici gli spostamenti quotidiani in una fase della vita in cui anche una visita in farmacia o una commissione in centro possono diventare complicate. Chi aspetta un figlio, o deve scendere dall’auto con un neonato, passeggino e borse, ha bisogno di spazio e di vicinanza alla destinazione. Gli stalli rosa nascono per questo.

Non si tratta però di un semplice invito alla cortesia. Dal 2021 i parcheggi rosa sono disciplinati dal Codice della Strada, all’articolo 188-bis, e per sostarvi occorre un apposito permesso rilasciato dal Comune di residenza. Chi occupa lo stallo senza averne diritto rischia una sanzione da 87 a 344 euro. Anche chi ha il permesso ma non ne rispetta le condizioni può essere multato, con importi da 42 a 173 euro.

Ottenere il contrassegno è semplice. Il modulo si trova sullo sportello telematico del Comune, all’indirizzo sportellotelematico.comune.concorezzo.mb.it. Conclusa la procedura, il pass va ritirato di persona al Comando di Polizia Locale. Una volta ottenuto, va esposto in modo ben visibile sul cruscotto ogni volta che si usa uno degli stalli.

Per informazioni su requisiti e documenti da allegare alla domanda ci si può rivolgere direttamente al Comando di Polizia Locale.