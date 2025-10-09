A Concorezzo gli Skifidol italian Brainrot

Concorezzo. Dopo il successo dello scorso weekend ad Acquaworld, dopo la folla di fan in delirio a Broadway, Skifidol Italian Brainrot concedono il bis nel parco acquatico di Concorezzo, l’unico d’Italia con piscine indoor e outdoor aperto tutto l’anno.

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, il fenomeno virale più amato dai ragazzi prenderà di nuovo vita con spettacoli che uniscono musica, danza e interazione diretta con il pubblico.

Le iconiche mascotte ufficiali Skifidol Italian Brainrot accoglieranno i visitatori e si esibiranno in coinvolgenti coreografie dal palco centrale del parco e, per rendere l’evento ancora più straordinario, uno speciale meet & greet, farà andare in visibilio i fan che potranno abbracciare e scattare foto indimenticabili con i loro beniamini.

È l’ultima occasione per immergersi nell’“Universo Psichedelico” degli Skifidol Italian Brainrot e vivere dal vivo l’energia dei personaggi che hanno invaso i social, le edicole e l’immaginario di un’intera generazione.

Con questo nuovo appuntamento, Acquaworld diventa il palcoscenico perfetto per ospitare un evento atteso e amatissimo, pronto a regalare emozioni indimenticabili a bambini, ragazzi e famiglie.

Per info e prenotazioni: https://acquaworld.it/it/eventi/145/skifidol-italian-brainrot-days