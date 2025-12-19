In evidenza

Al Monza è un… Bianco Natale

A Natale diamo luce a un futuro migliore:via alla campagna

Maranza fa spogliare e deruba 50enne: denunciato, subito libero

Il Monza affonda in Laguna

La Vero Volley fa tris e si qualifica per la

December 20, 2025
info@concorezzo.org
Novità
Ultime notizie

Al Monza è un… Bianco Natale

Dic 19, 2025

A Natale diamo luce a un futuro migliore:via

Dic 19, 2025

Maranza fa spogliare e deruba 50enne: denunciato, subito

Dic 15, 2025

Il Monza affonda in Laguna

Dic 14, 2025
Concorezzo > Eventi > A Natale diamo luce a un futuro migliore:via alla campagna natalizia di solidarietà Fineco
#Eventi

A Natale diamo luce a un futuro migliore:via alla campagna natalizia di solidarietà Fineco

  • Chiara Oliverio / 19 Dicembre 2025

Anche quest’anno la tradizionale campagna di solidarietà natalizia Fineco prende il via, confermando
l’impegno della banca a supporto dei più fragili. Da oggi fino a metà gennaio 2026, chiunque vorrà donare
potrà contribuire, sul sito Fineco, a realizzare insieme alla banca quattro importanti progetti di solidarietà:
un gesto concreto che può accendere la speranza di un futuro migliore per famiglie, donne e bambini in
difficoltà in tutta Italia.
La campagna natalizia si inserisce all’interno della sezione Solidarietà del sito Fineco, avviata nel corso del
2024 per ampliare ancora di più l’impegno della banca nel sostenere la comunità attraverso una selezione di
progetti in diversi ambiti di intervento, tra cui ricerca medico-scientifica, educazione, infanzia, povertà e
cultura. All’interno della pagina solidarietà è possibile trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti sui
progetti, sugli enti che li promuovono e le modalità per donare.
È possibile donare anche attraverso i canali social ufficiali della banca: nei post dedicati con l’hashtag
#DonaConFineco, si potrà raggiungere direttamente la pagina web della campagna.