A Natale diamo luce a un futuro migliore:via alla campagna natalizia di solidarietà Fineco

Anche quest’anno la tradizionale campagna di solidarietà natalizia Fineco prende il via, confermando

l’impegno della banca a supporto dei più fragili. Da oggi fino a metà gennaio 2026, chiunque vorrà donare

potrà contribuire, sul sito Fineco, a realizzare insieme alla banca quattro importanti progetti di solidarietà:

un gesto concreto che può accendere la speranza di un futuro migliore per famiglie, donne e bambini in

difficoltà in tutta Italia.

La campagna natalizia si inserisce all’interno della sezione Solidarietà del sito Fineco, avviata nel corso del

2024 per ampliare ancora di più l’impegno della banca nel sostenere la comunità attraverso una selezione di

progetti in diversi ambiti di intervento, tra cui ricerca medico-scientifica, educazione, infanzia, povertà e

cultura. All’interno della pagina solidarietà è possibile trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti sui

progetti, sugli enti che li promuovono e le modalità per donare.

È possibile donare anche attraverso i canali social ufficiali della banca: nei post dedicati con l’hashtag

#DonaConFineco, si potrà raggiungere direttamente la pagina web della campagna.