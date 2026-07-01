Acquaworld premia i maturandi con un’iniziativa speciale dedicata al relax e al divertimento

Da sempre l’estate segna non solo l’inizio di una stagione, ma anche un momento significativo per gli studenti studenti italiani che coincide con l’esame di maturità. Tra sessioni di ripasso, prove scritte e l’attesa del colloquio orale, le settimane che segnano il passaggio verso l’età adulta sono intense e ricche di emozioni. Per celebrare questo importante momento di crescita, Acquaworld ha deciso di lanciare un’iniziativa esclusiva dedicata a tutti i maturandi nati nel 2007 che fino al 17 luglio potranno accedere al parco con una tariffa speciale super agevolata, valida esclusivamente nei giorni feriali.

Usufruire della promozione è facile: basta presentarsi alle casse muniti di un documento d’identità che attesti l’anno di nascita e l’iscrizione agli esami di maturità. L’idea è nata per offrire agli studenti una pausa rigenerante tra una prova e l’altra, o un luogo ideale dove festeggiare la fine delle fatiche scolastiche insieme agli amici, in un contesto di benessere e divertimento.

Le proposte sono tante, dagli scivoli acquatici alle piscine idromassaggio passando per la Tiki Bay, un’esclusiva area outdoor del parco che fa vivere agli ospiti atmosfere da oasi esotica. Tra sabbia bianca finissima, letti balinesi, cabanas private e chiringuito, gli studenti potranno staccare la spina, godersi drink freschi e lasciarsi alle spalle lo stress accumulato, assaporando finalmente il gusto della libertà.

La direzione di Acquaworld ha commentato l’iniziativa sottolineando come la maturità rappresenti un rito di passaggio che merita di essere festeggiato al meglio attraverso la condivisione, il divertimento e la spensieratezza. Il modo più adatto per celebrare una nuova fase della vita e accoglierla con la giusta carica.

Tutti i dettagli dell’iniziativa e delle modalità di accesso sono consultabili sul sito ufficiale di Acquaworld.