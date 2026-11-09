Ad Acquaworld si entra in due con un solo biglietto per un Novembre al caldo

Fino al 30 novembre il parco acquatico di Concorezzo propone la formula 2×1 sugli ingressi giornalieri acquistati online

Le giornate si accorciano, i cappotti sono tornati fuori dagli armadi e la tentazione di un weekend al sole si scontra quasi sempre con il costo di un volo. Eppure, per ritrovare un po’ d’estate, a Concorezzo basta molto meno di un aereo. Sotto le cupole di Acquaworld l’acqua resta riscaldata a 31 gradi tutto l’anno e per questo novembre il parco ha deciso di rendere la fuga ai tropici ancora più accessibile: fino al 30 novembre, per ogni biglietto giornaliero acquistato, il secondo è in omaggio.

L’iniziativa guarda soprattutto alle famiglie e a chi cerca un’alternativa alla solita gita fuori porta, ma si presta altrettanto bene a una giornata in coppia o con un amico. Niente valigie né lunghi spostamenti, solo un costume da bagno, qualche ora libera e la voglia di passare una domenica diversa dal solito. Con la promozione appena entrata nel vivo, i fine settimana ancora utili sono quelli del 14-15, del 21-22 e del 28-29 novembre.

Il cuore della stagione fredda è l’Area Fun, la zona coperta del parco, dove si concentrano la torre degli scivoli, la vasca a onde e il lazy river, il fiume lento su cui lasciarsi trasportare senza fatica. Gli amanti dell’adrenalina hanno a disposizione nove acquascivoli tra curve e discese, mentre chi preferisce ritmi più distesi può alternare le onde alle vasche idromassaggio. Per i più piccoli c’è il Mini World, pensato su misura per loro, e per tutta la famiglia il Mondo dei Corsari, un’area a tema piratesco aperta sia d’estate sia d’inverno.

Chi desidera aggiungere alla giornata una pausa più rilassante può accedere, con un supplemento, all’Area Benessere, che tra sauna, bagno turco, idromassaggi, stanza del sale e grotta del temporale offre un percorso dedicato a chi vuole semplicemente rallentare (l’Area Benessere non rientra nella promozione 2×1, ndr).

Come funziona la promozione

L’offerta vale solo per i biglietti giornalieri acquistati online sul sito di Acquaworld, entro le 23.59 del giorno precedente la visita: chi si presenta direttamente alle casse non può usufruirne. Il biglietto omaggio deve essere utilizzato nella stessa giornata di quello acquistato e la promozione non è cumulabile con altre offerte ed è soggetta a disponibilità. Gli eventuali eventi serali richiedono un biglietto dedicato.

Biglietti, abbonamenti e informazioni sono disponibili sul sito acquaworld.it.