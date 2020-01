Centro danza: Lo Schiaccianoci e gli artisti di Kiev

Concorezzo. Grandissimo fermento tra gli allievi del CENTRO DANZA di CONCOREZZO per l'avvicinarsi della data del 30 gennaio che li vedrà coinvolti nel balletto "LO SCHIACCIANOCI" della Compagnia Professionale di danza del Teatro Accademico Municipale dell'Opera e Balletto di Kiev della Direttrice Artistica Tatyana Borovik.

LAURA COLOMBO, insegnante di classico e direttrice del Centro Danza, ha avuto il piacere di conoscere TATYANA BOROVIK, presso la sua scuola di danza, in occasione di uno stage. Dopo aver svolto le lezioni, la Direttrice Artistica del Balletto di Kiev ha proposto alla scuola la splendida opportunità per gli allievi di classico di poter ballare accanto a famose Stelle Internazionali del balletto. Lo Schiaccianoci è uno dei balletti più affascinanti per grandi e piccini, con la meravigliosa musica di Tchajkovskij e la coreografia di Marius Petipa, V.Vjnonen e V.Kovtun e per quanto sia molto proposto, soprattutto nel periodo natalizio, rimane sempre uno spettacolo incantevole che non si smetterebbe mai di guardare.

Il balletto andrà in scena al TEATRO SAN LUIGI di CONCOREZZO ed i biglietti sono già acquistabili online, sul sito del teatro, oppure recandosi direttamente al botteghino negli orari d'apertura.

"Aderire a questo bellissimo progetto è stato molto gratificante per me e stimolante per gli allievi" afferma l'insegnante Laura "collaborare a distanza ed insegnare le coreografie di repertorio della Compagnia stessa, è stato entusiasmante e, sicuramente, sarà una grande emozione per tutti noi vedere i nostri ragazzi impegnati sul palco!".

La cosa che ha reso più felice tutte le persone del Centro Danza, è stato percepire e toccare con mano l'onestà professionale e la trasparenza di questa collaborazione quindi, proprio per questo motivo, attendono con gioia di vivere questa magnifica esperienza con la speranza che si possa ripetere anche nei prossimi anni.

Ci sono tante novità e stimolanti esperienze che verranno, in futuro, proposte agli allievi del Centro Danza ssd di Laura Colombo, in Via Cantù 50 a Concorezzo.

I ballerini della compagnia del TEATRO ACCADEMICO MUNICIPALE DELL'OPERA e BALLETTO DI KIEV vi aspettano numerosi a Concorezzo il 30 GENNAIO 2020 per vivere insieme una magica storia!