Concorezzo a Settembre!

Un Settembre da non perdere a Concorezzo!

Non potete assolutamente perdere gli eventi che Concorezzo ha organizzato per il rientro dalle vacanze!

Dal 2 al 6 settembre si svolgerà ” Pattinando Sotto le Stelle “, dalle ore 20:30 alle ore 22:30, al Pattinodromo di Via Libertà 1, un evento organizzato da Asco Skating Concorezzo (INFO: asco.concorezzo@gmail.com).

Venerdì 6 settembre, a partire dalle 15:00 alla Biblioteca Comunale di Concorezzo ci sarà “Buona la Prima !”, una festa per tutti i remigini con tante sotrie da raccontare! (INFO: biblioteca.concorezzo@cubinrete.it)

Dal 6 all’8 Settembre fetseggeremo in Villa Zoia la 46° Sagra del Pesce (Area Feste di Villa Zoja).

Un evento organizzato da Associazione Cannisti Concorezzesi “Scarpun”, che celebreranno il 50esimo di fondazione della storica associazione concorezzese: 3 giorni all’insegna della buona cucina, musica con il tributo ai Pooh ed eventi culturali con gli sbandieratori Torre dei Germani.

Dal 12 al 15 Settembre si svolgerà la 53° Festa dell’Uva e del Vino al Circolo S. Antonio di via Verdi. Ci sarsanno incontri culturali, laboratori e giochi per bambini, tornei di bocce e tavola calda.

(INFO: info@circolosantantonio.org)

Il 15 Settembre, dalle 09:30 alle 19:30 si terrà la tradizionale GRAN PEDALATA per le vie del Centro (via Libertà)

Un evento organizzato da Casc Concorezzo.

Forma il tuo team con 2 atleti e partecipa alla corsa più pazza di Concorezzo, sfrecciando per le vie del centro storico con straordinari Kart a pedali.

(INFO: cascconcorezzo@yahoo.it)

Tutti i martedì sera e i giovedì mattina riprende anche il Gruppo di Cammino con partenza da Piazza della Pace.