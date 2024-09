Concorezzo come Monza, ecco il Gp (a pedali)

Concorezzo. Anche quest’anno si svolgerà la tradizionale Gran Pedalata di Concorezzo! La gara, un vero e proprio Granpremio automobilistico a depali e che dipinge di rosso Ferrari il centro cittadino, si tiene da oltre 10 anni, e da tre il premio maschile è dedicato alla memoria di Eugenio Lorenzi.

Le qualifiche per la pole position si svolgeranno il 15 settembre a partire dalle ore 9:30 in via Libertà.

L’evento è organizzato dal Casc con il patrocinio del Comune.

Per tutte le altre informazioni consultate la locandina.