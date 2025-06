Concorezzo, fuga dalla biblioteca

Concorezzo. Per sopravvivere c’è solo un modo: trovare la via di fuga. E la porta di uscita passa solo dalla biblioteca. Ovviamente è un gioco, ma le emozioni sono vere. Escape Game – Secret Code (con Lukas Englaro) è una delle splendide iniziative del cartellone di Concorezzo d’estate.

Immaginate un futuro in cui il denaro non esiste più. La merce più preziosa è la cultura del passato contenuta in una sola grande biblioteca centrale governata dall’IA…

Venerdì 20 giugno alle ore 19:00 presso la Biblioteca di Concorezzo, vi proponiamo un escape game rivolto al pubblico dai 16 anni in su.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria (posti limitati).

Info e prenotazioni: 03962800203 – biblioteca.concorezzo@cubinrete.it

E in questo fine settimana non perdetevi:

Motor Day

Festa della birra