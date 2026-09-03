Concorezzo in festa a Villa Zoja: tra ossobuco e sport si svelano le squadre di Volley e Calcio

Tre giorni di festa, buona cucina e grande sport. Da venerdì 11 a 13 settembre, il parco di Villa Zoja a Concorezzo ospiterà la tradizionale “Festa del Buss”. Un appuntamento radicato nella storia locale e celebre per rendere omaggio alle prelibatezze della tradizione lombarda, su tutte il classico ossobuco accompagnato dal risotto, che quest’anno si arricchisce di un forte valore comunitario e sportivo.

A promuovere l’evento saranno infatti congiuntamente la Pallavolo Concorezzo e la Concorezzese Calcio. Le due storiche società cittadine hanno scelto la vetrina della festa per presentare ufficialmente al pubblico tutti i propri quadri tecnici e atletici per la stagione 2026/2027: dai ragazzi dei settori giovanili fino ai componenti delle prime squadre. Spiccano la formazione femminile di volley, ai nastri di partenza del nuovo campionato di Serie A3 Fipav, e la prima squadra di calcio, pronta ad affrontare il campionato di Prima Categoria.

Il momento clou della manifestazione sarà la serata di 12 settembre. Sul palco salirà il conduttore d’eccezione Mirko Mengozzi, speaker radiofonico e voce ufficiale di San Siro per l’Inter, che presenterà le squadre alla città. Ad arricchire l’evento anche un’iniziativa speciale: le atlete della Serie A3 di pallavolo si metteranno simbolicamente “al servizio” dei concittadini, aiutando tra i tavoli nella distribuzione dei piatti tipici.

Nell’evento patrocinato dal Comune di Concorezzo ci sarà spazio anche per la musica, con la “Crooner Night” che si esibirà e il karaoke previsto per la .