Concorezzo mette al centro le relazioni: abbracci in Municipio e buone notizie sui monitor cittadini

Un abbraccio all’ingresso del Municipio e un sorriso lungo la strada principale della città. A Concorezzo l’Amministrazione comunale lancia due iniziative dedicate alla cura dei legami e al benessere della comunità, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e costruire una città sempre più coesa.

“Il Comune che abbraccia” è una giornata di iniziative legate al tema dell’abbraccio come gesto di accoglienza e connessione tra le persone. 21 marzo, primo giorno di primavera, all’ingresso del municipio gli utenti verranno accolti da un abbraccio donato da operatori volontari. Un gesto di vicinanza e di connessione che, all’interno di uno spazio comunale, assume un significato ancora più importante. La mattinata prevede anche una pratica yoga sul tema dell’abbraccio dedicata alle coppie, alle 10 in sala di rappresentanza: un momento di contatto e di vicinanza pensato per persone sposate o fidanzate. Nel parco di Villa Zoja alle 11 si terrà invece un’attività dedicata ai bambini e alle famiglie, con giochi e semplici pratiche ispirate allo yoga sul tema della giornata.

In biblioteca tra le 15 e le 18 si svolgerà l’happening di poesia “Tra le tue braccia”, titolo di un’opera di Alda Merini: i bibliotecari leggeranno poesie personalizzate agli utenti sul tema delle emozioni, con un abbraccio finale rivolto ai partecipanti.

Tutte le iniziative sono gratuite e a libero accesso.

“Il Comune che abbraccia” è organizzata in collaborazione con Casa Nadi – Centro di Psicoterapia e Yoga di Concorezzo: le insegnanti e i volontari del centro cureranno le pratiche proposte durante la giornata e saranno presenti in Municipio per accogliere i cittadini con il gesto simbolico dell’abbraccio.

Accanto a questo progetto prende il via anche un’iniziativa dedicata alla condivisione delle buone notizie. I due pannelli luminosi presenti in città diventeranno una vetrina delle belle notizie dei cittadini concorezzesi. I residenti potranno condividere con il resto della comunità piccole o grandi gioie quotidiane: dal conseguimento della laurea al primo compleanno del nipotino, dal superamento dell’esame della patente alla firma di un contratto di lavoro.

È possibile proporre una bella notizia tramite WhatsApp al numero: 366 578 4663

“Con “Il Comune che abbraccia” mettiamo al centro le relazioni e la connessione tra persone tramite un gesto semplice ma forte come quello di un abbraccio- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. All’interno del Municipio e in Biblioteca, gli utenti che lo vorranno potranno essere accolti in uno spazio che non è solo amministrativo, ma anche di relazione, ascolto e vicinanza. Questo progetto si inserisce in un percorso di cura costante delle relazioni che abbiamo già avviato come Amministrazione, con i corsi di mindfulness per genitori andati esauriti in poche ore, i corsi prematrimoniali civili, l’incontro pubblico dedicato alle emozioni ma anche il gruppo di cammino che ha saputo creare legami, amicizie e opportunità di incontro soprattutto per una fascia anziana di popolazione.

Si tratta di iniziative belle, concrete e sempre più necessarie in una società in costante evoluzione in cui le relazioni devono continuare a rappresentare la base della vita della comunità.

Allo stesso modo, l’iniziativa delle belle notizie nasce dal desiderio di valorizzare le storie positive dei concorezzesi. Condividere una gioia significa creare legami, rafforzare la comunità e generare un sorriso: magari all’inizio della giornata andando al lavoro, o alla fine, tornando a casa, passando in auto davanti ai monitor collocati su via Dante. Anche la partecipazione ai piccoli traguardi personali contribuisce a evidenziare la bellezza della vita quotidiana”.