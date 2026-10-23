Correre per la vita: gli appuntamenti in cui lo sport diventa prevenzione e speranza

Il mese di novembre si aprirà all’insegna della solidarietà, del movimento e della consapevolezza grazie al ritorno di uno degli appuntamenti più partecipati del panorama podistico brianzolo. Sabato 7 novembre, alle ore 10.00, prenderà il via la 6ª edizione di Donne in Corsa, una manifestazione nata dalla forte volontà di Affari&Sport e del Gruppo Podistico Villasantese di promuovere il messaggio fondamentale della prevenzione delle patologie oncologiche femminili. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Villasanta, non è una semplice prova atletica, ma una testimonianza collettiva a cui tutti sono invitati a prendere parte. Un messaggio che racorrere o camminare lungo i percorsi di 4 o 9 chilometri immersi nella splendida cornice del Parco di Monza per dare voce e forza a una battaglia che riguarda da vicino l’intera comunità.

Uno dei momenti più intensi e ricchi di significato della mattinata che aprirà il tris di appuntamenti per tutti gli amanti dello sport, del benessere e della solidarietà, sarà dedicato allo spazio riservato alle Pink Ambassador di Monza e Brianza della Fondazione Umberto Veronesi, donne straordinarie che hanno affrontato la malattia e hanno trovato nella pratica sportiva uno strumento prezioso per sconfiggere i tumori e rinascere.

Nel corso delle passate edizioni la manifestazione ha visto la partecipazione di grandi atlete azzurre come Valeria Straneo e Ivana Iozzia, affiancate dalle campionesse del Racing Team di Affari&Sport Claudia Gelsomino, Eliana Patelli e Daniela Viccari, oltre alla nutrizionista Elena Casiraghi.

Partecipare a questa giornata è un modo concreto per fare la differenza e sostenere una causa vitale: per assicurarsi un posto sulla linea di partenza e ricevere la maglia ufficiale è sufficiente confermare la propria presenza inviando una email all’indirizzo prenotazioni@affariesport.com indicando la propria taglia, così da vestire tutti insieme i colori della prevenzione e della speranza.

Gli appuntamenti, in dettaglio:

Sabato 7 novembre (ore 10.00): 6ª Donne in Corsa – 4 o 9 km nel Parco di Monza dedicati alla prevenzione e al sostegno della lotta ai tumori femminili.

Domenica 22 novembre (ore 9.30): 23ª StraVillasanta – La grande corsa solidale con partenza da Piazza dei Martiri della Libertà il cui ricavato andrà interamente in beneficenza.

Sabato 22 dicembre: 20° Allenamento di Natale – La grande festa finale per augurarsi buone feste di corsa.

Tutti i lunedì sera (ore 18.00): «Solo un passo dopo l’altro».