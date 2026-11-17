Musica latina, luci fluorescenti e Schiuma Party nelle piscine riscaldate del parco di via Malcantone: sabato 21 novembre, dalle 21 a mezzanotte, l’estate torna per una sera a Concorezzo.

Fuori il termometro scende e le giornate si accorciano, ma ad Acquaworld il costume da bagno resta un must. Sabato 21 novembre il parco acquatico concorezzese ospita il Fluo Latin Party, una serata pensata per chi non ha ancora voglia di arrendersi all’inverno: niente cappotti né piste da ballo tradizionali, si balla direttamente in acqua, nelle piscine riscaldate sotto le cupole tropicali del parco, tra giochi di luce e colori fluorescenti.

La colonna sonora è affidata alle sonorità reggaeton e latino, con DJ Kut Real, Ulisse Marciano e MP Voice in consolle. Tra gadget colorati, effetti luminosi e le hit del momento, Acquaworld si trasforma per qualche ora in una discoteca acquatica. Il momento più atteso è lo Schiuma Party, con ondate di schiuma che invaderanno le vasche e daranno alla festa l’atmosfera di un vero party estivo, in pieno autunno.

Ma le attrazioni non si fermano qui: gli acquascivoli resteranno aperti fino alle 22, così da alternare il ballo alle discese. Chi vorrà approfittarne fino in fondo potrà entrare al parco già dalla mattina, godersi piscine e divertimenti durante il giorno e restare fino alla serata, trasformando un normale sabato di novembre in una piccola fuga ai tropici.

Il Fluo Latin Party comincia alle 21 e prosegue fino a mezzanotte; il parco chiude alle 00.30.

Info utili

Biglietti e informazioni sul sito www.acquaworld.it. Per chi arriva con i mezzi pubblici, la fermata è Concorezzo Malcantone, servita dall’autobus Z323 (da Cologno Nord M2) e dallo Z321 (dalla stazione di Monza). In auto, l’uscita è Dogana di Concorezzo sulla Tangenziale Est, oppure Agrate sulla A4.