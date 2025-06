Concorezzo d’estate, gli eventi del weekend!

Concorezzo. Anche questo weekend Concorezzo ospita numerosi eventi ed iniziative. Aperto da una mostra organizzata dall’associazione concorezzese Start-up Cultura, l’Auditorium di Villa Zoja ospita dal 6 all’8 giugno una mostra tutta al femminile, giunta alla sua 5° edizione, presentando dipinti, ceramiche e tanto altro creato da donne concorezzesi. Sempre venerdì 6 giugno, in Villa Zoja, alle ore 21, sarà presentato un concerto di Teo e le Veline Grasse, una band riconoscita come una delle realtà più creative della scena musicale italiana. Sabato 7 e domenica 8 giugno, alle ore 15, in Villa Zoja, Con I Bambini, diverse attività divertenti per i bambini promosse da Avps, tra cui un giro in mongolfiera. La sera si ballerà nel Parco di Villa Zoja con la Silent Disco, dalle ore 21. Sono bravo con la lingua, uno spettacolo di Antonello Taurino, divertirà il pubblico di Villa Zoja dalle ore 21.

Per altre informazioni visitate il sito del comune di Concorezzo o il volantino di Concorezzo D’Estate.