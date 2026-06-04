Grande festa a Concorezzo per i 30 anni della Protezione Civile

Il prossimo fine settimana Villa Zoja si prepara ad ospitare una due giorni di festa e celebrazioni per la nascita, 30 anni fa, della Protezione Civile di Concorezzo. L’appuntamento avrà inizio nel primo pomeriggio di e si concluderà 7 giugno.

A lavorare alla preparazione dell’evento anche il Coordinatore del Gruppo, che ad conta 27 volontari suddivisi in quattro squadre operative, Gianluca Grassi: “Ho avuto la fortuna di ricoprire un ruolo così importante in un momento storico per la Protezione Civile di Concorezzo. Festeggeremo insieme ai concorezzesi un anniversario a cui stiamo lavorando da mesi assieme alla Giunta, al sindaco Mauro Capitanio e ai funzionari del Comune che non ci hanno mai fatto mancare il loro appoggio e il loro ascolto”.

Un supporto che non si limita agli aspetti organizzativi, perché proprio quest’anno il Comune ha donato alla Protezione Civile cittadina una torre faro carrellata e un modulo antincendio, fondamentali per lo svolgimento di alcune delle attività sul campo.

“Fortunatamente Concorezzo è un territorio abbastanza tranquillo” aggiunge Grassi “ma dobbiamo essere sempre pronti a gestire le emergenze. Alcuni dei nostri volontari hanno partecipato alle missioni istituite a livello nazionale per i terremoti in Abruzzo ed Emilia Romagna e, non più tardi dell’anno scorso, siamo stati attivi anche nel fronteggiare i disagi derivanti dalle inondazioni del Seveso-Meda”. Anche per questo il gruppo è in continuo aggiornamento: “Tutti i componenti della nostra squadra sono formati nella maniera giusta. ci sono molti corsi per diventare volontario professionista, come ad esempio quelli organizzati dal coordinamento volontari di Monza e Brianza, a cui alcuni di noi hanno preso parte potendo acquisire le abilitazioni per la guida in condizioni ostili, quelle per effettuare gli interventi negli edifici scolastici, per la gestione delle emergenze idrogeologiche e per la logistica. Siamo in continuo aggiornamento sia per la parte teorica sia per quella pratica, e la dotazione di mezzi e attrezzature che il Comune ha potuto acquisire attraverso la partecipazione ad appositi bandi ci ha aiutato a potenziare e a rendere più efficiente le nostre capacità di intervento”.

Emergenze, ma anche sensibilizzazione e diffusione del ruolo fondamentale della Protezione Civile tra i più giovani: “Ci siamo specializzati molto nei progetti dedicati alla scuola – spiega il Coordinatore – tanto è vero che abbiamo ormai collaudato l’iniziativa del Campo Augustus: per 4 giorni gli alunni delle scuole medie vivono un’esperienza dedicata alla pratica delle attività della Protezione civile, in maniera non statica ma itinerante. Ogni giorno i ragazzi si spostano per visite ad associazioni del territorio e luoghi; lo scorso anno è toccato al Parco delle Groane, mentre quest’anno ci sposteremo a Roncello”.

L’efficacia di queste iniziative è presto testimoniata dalle nuove adesioni: negli ultimi anni il Gruppo di Concorezzo ha aggiunto alla squadra 10 ragazzi, iscritti all’età di 16 anni, e i giovani volontari diventati maggiorenni fanno parte a pieno titolo di questa realtà. La collaborazione con le scuole proseguirà arricchendosi, ad di un progetto che coinvolgerà anche gli alunni all’ultimo anno delle elementari con incontri ad hoc organizzati dal tardo pomeriggio fino alla sera in cui i più piccoli potranno partecipare a simulazioni e prove.

Il programma della grande festa a cui sono invitati tutti i concorezzesi è vario e coinvolge adulti, ragazzi e istituzioni. Ci saranno spazi dedicati a far conoscere la Protezione Civile ai bambini attraverso il gioco, ma anche tanta musica, cibo, divertimento e un momento istituzionale con gli interventi degli amministratori locali e dei volontari fissato per mattina alle 11, in seguito alla messa delle 9 in cui si potrà assistere alla benedizione delle nuove attrezzature e automezzi.

Con queste premesse, sarà davvero un bel compleanno!