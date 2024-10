HALLOWEEN: VARCA LA SOGLIA DEL TERRORE AD ACQUAWORLD !

Concorezzo. Acqaworld, l’unico parco acquatico d’Italia aperto tutto l’anno con piscine e attrazioni indoor e outdoor, questo Halloween si calerà nelle tenebre con tre eventi da paura:

SPOOKY HORROR NIGHT – 31 ottobre: IL POOL PARTY PIU’ TENEBROSO D’ITALIA

La notte dell’horror inizia con il calar del sole. Oscure creature, effetti speciali e attori spaventosi osserveranno nell’ombra i malcapitati e prenderanno possesso del Parco, pronti a terrorizzare anche i più coraggiosi. Ogni angolo sarà infestato, solo la vasca onde sarà l’unica safe zone. Fontane di schiuma travolgeranno Acquaworld per uno schiuma party da brividi! Dalle ore 21:00, il Dj Set renderà l’atmosfera ancora più terrificante con musica da urlo e cocktail a tema. Vampiro, spettro, licantropo… non ti resta che indossare la tua maschera migliore e varcare la soglia del terrore! Ti aspettiamo giovedì 31 ottobre, per una SPOOKY HORROR NIGHT senza precedenti!

SHOW & ARTISTI per tutta la famiglia

Per i più piccini, il 27 e il 31 ottobre Acquaworld si trasforma in un parco da paura! Le streghette accoglieranno le famiglie con succulenti dolcetti, mostriciattoli dispettosi e zucche animate intratterranno gli ospiti con spaventosi giochi a tema Halloween. Indossate il vostro costume più spaventoso e preparatevi a ballare! Baby dance e balli di gruppo animeranno la giornata in un’atmosfera magicamente entusiasmante, con un’animazione da paura!

Prevendita: https://acquaworld.it/it/ilparco/acquistabiglietti