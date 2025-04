Concorezzo. Oggi, venerdì 1 Aprile, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo supermercato MD in via Don Girotti 54. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione del sindaco Mauro Capitanio, e dell’assessore Gabriele Borgonovo, che hanno accolto con entusiasmo l’arrivo di questa nuova struttura commerciale.

La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro simbolico e con una visita guidata all’interno del supermercato, dove i presenti hanno potuto apprezzare i vari reparti e i servizi messi a disposizione.

Per tutti i dettagli vedi l’articolo dedicato: MD: nuova apertura in Via Don Girotti