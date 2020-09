JUMP IN! English Language School riparte: iscrizioni aperte

JUMP IN! English Language School riparte dopo l’estate con tantissime attività in lingua inglese!

Le iscrizioni per l'anno accademico 2020-2021 sono state aperte dal 1 Settembre e per tutti coloro che lo desiderano sarà possibile iscriversi a corsi e attività in inglese adatti ad ogni esigenza e ad ogni età. Infatti si parte dai per bambini, passando ai ragazzi, fino agli adulti.

Con English Language School, gli orizzonti e gli obiettivi sono molteplici, non si parla si solo corsi per i più piccoli, ma anche preparazioni alle certificazioni Cambridge di ogni livello, Business English, School Support e interessanti workshop tematici.

Scopri come puoi fare la differenza nello studio, nel lavoro e nella vita personale grazie alla lingua inglese, come tantissimi hanno fatto prima di te!

Un team di insegnanti qualificati ti aspetta, face to face e anche con la didattica online. Tutto questo per venire incontro alle specifiche esigenze di ognuno e per accompagnarti attraverso un percorso coinvolgente, individuale o anche in mini-gruppo se lo preferisci.

L’ obiettivo è quello di insegnare agli studenti come comunicare in inglese con successo: non si tratta solo di imparare la lingua, ma di essere capaci di conversare, capire chiunque e abbattere un limite, diventando parte integrante della realtà moderna.

Not to be missed: Quest’anno, a grande richiesta e dopo il successo dei workshop degli scorsi anni, JUMP IN! propone, il 15 e il 22 Settembre, un fantastico workshop rivolto a bambini e ragazzi dai 9 ai 13 anni dal titolo “Writing emails to real pen friends”. Scegli il tuo amico di penna e scopri come comunicare con lui via e-mail per conoscere usi e costumi del suo paese.

JUMP IN! English Language School

Via Dante, 201

20863 Concorezzo - MB