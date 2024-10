“La Pusè Buna”, a Concorezzo torte paesane in gara per la festa del paese

Concorezzo. Torte in gara a Concorezzo per il tradizionale concorso gastronomico “La Pusè Buna”. L’iniziativa, organizzata in occasione della festa del paese, premierà la migliore torta paesana della città.

Il concorso si terrà sabato 9 novembre in Villa Zoja. Ente promotore del concorso, che vede il patrocinio del Comune, è l’associazione commercianti.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini di Concorezzo e, a partire dal 26 ottobre, sarà possibile compilare l’iscrizione direttamente nei seguenti negozi: Ottica Panzeri, Hoana caffè, MT ottica, Photo Più studio, Sergio e Ale parrucchieri, Multiservice della Scarpa, Caffetteria del centro, Luca e Luca panificio, Socar caffetteria, Studio B e P immobiliare, Berny bar e Woody parquet.

Le torte in gara verranno giudicate da una giuria composta da giornalisti, da pasticceri e panettieri e rappresentanti di associazioni di Concorezzo.

Le iscrizioni chiuderanno sabato 9 novembre alle ore 12.

“Ogni anno sono circa una trentina i concorezzesi che decidono di sfidarsi nel più dolce dei concorsi culinari della Brianza – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Si tratta di un modo bello per vivere la festa del paese in un clima di tradizione e di famiglia. Invitiamo i concorezzesi a partecipare, magari coinvolgendo nella preparazione della torta anche i più piccoli. Un modo per iniziare a tramandare la ricetta di famiglia. Il bello della torta paesana è proprio questo: non esiste una torta uguale all’altra. Ogni famiglia ha la sua ricetta.

Un grazie all’associazione commercianti che ogni anno, con questo concorso, contribuisce a sottolineare e promuovere una tradizione del nostro territorio”.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione al concorso è gratuita e possono partecipare tutti i concorezzesi. Ogni partecipante dovrà preparare una torta paesana secondo la ricetta tramandata da nonni e genitori.

Le iscrizioni verranno accettate fino a sabato 9 novembre 2024 e verranno formalizzate tramite il modulo presente nei negozi (Ottica Panzeri, Hoana caffè, MT ottica, Photo Più studio, Sergio e Ale parrucchieri, Multiservice della Scarpa, Caffetteria del Centro, Luca e Luca panificio, Socar caffetteria, Studio B e P immobiliare, Berny bar e Woody parquet).

Il concorso avrà luogo a Concorezzo sabato 9 novembre in Villa Zoja con le seguenti fasi:

ore 10-12: consegna delle torte in Villa Zoja (piano terra)

ore 14.30 (a porte chiuse): fase di assaggio e giudizio per i rappresentanti della giuria

ore 16: proclamazione della torta vincitrice e assaggio per tutti i presenti

IL CONCORSO

L’associazione commercianti ha selezionato una giuria tra i rappresentanti concorezzesi di panettieri, pastifici, pasticceri, ristoratori, commercianti, giornalisti locali, cittadini concorezzesi e associazioni culturali.

Tutte le torte verranno numerate seguendo l’ordine di consegna e l’autore rimarrà anonimo fino al termine della manifestazione.

La giuria dovrà valutare un assaggio di ogni torta pervenuta ed esprimere un voto (sulla base della valutazione del gusto, della presentazione e del rispetto della tradizione).

Verrà giudicata “La Pusè Buna” la torta che raggiungerà il punteggio più alto.

L’autore de “La Pusè Buna” verrà premiato con una targa dell’evento e, se lo vorrà, potrà raccontare storia e segreti della sua creazione