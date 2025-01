L’amore di Franz e Franziska raccontato in una mostra

Concorezzo. Il Comune di Concorezzo ospiterà dal 25 Gennaio al 2 Febbraio in Sala di Rappresentanza la mostra promossa dalla Fondazione Enrico Vago intitolata “Franz e Franziska. Non c’è amore più grande”.

Quest’imperdibile apputamento coglie l’occasione per raccontare la storia di due giovani innamorati che scelsero di opporsi all’ideolgia del regime nazista. Franz e Franziska diventarno per questo simbolo di coraggio e resistenza. Oggi per omaggiarli viene dedicata alla coppia una mostra, che si ispira al libro dall’omonimo titolo.

L’inaugurazione ufficialesi terrà Giovedì 23 Gennaio presso l’oratorio San Luigi di Concorezzo.