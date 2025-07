L’ESTATE ESPLODE AD ACQUAWORLD: ARRIVA IL TROPICAL PARTY TRA SCHIUMA E DJ SET

L’estate entra nel vivo e Acquaworld, il primo e unico parco acquatico al coperto e all’aperto d’Italia, è pronto a far vivere una serata indimenticabile con il Tropical Party, il prossimo 19 luglio: un evento che unisce l’energia di un pool party al fascino di un’atmosfera tropicale, per un’esperienza immersiva, esplosiva e completamente fuori dagli schemi.

Dalle ore 20:00, il parco si trasformerà in una vera e propria oasi caraibica in cui il ritmo incalzante della musica darà il via a una notte all’insegna del divertimento. Il momento clou? Alle 21:00 parte il DJ set live, con una selezione musicale tutta da ballare con le migliori hit estive, accompagnata da giochi d’acqua, onde, effetti luce e maxi schiuma per un party spettacolare dentro e fuori dalla piscina.

Oltre all’area piscine, sarà attivo per tutta la serata il Tropical Bar, con proposte food&drink perfette per ricaricare le energie tra un tuffo e l’altro.

L’ingresso all’evento include l’utilizzo degli armadietti personali e l’accesso agli scivoli fino alle ore 22:00. Il party proseguirà fino a mezzanotte, con chiusura del parco alle ore 00:30. L’evento è riservato agli ospiti con altezza minima di 140 cm.

Prepara un costume colorato e porta con te tanta voglia di ballare: il Tropical Party è l’appuntamento da non perdere per vivere una serata sera fuori dal comune, tra acqua, musica e vibrazioni da isola tropicale.

Per info: https://acquaworld.it/it/eventi/139/tropical-party