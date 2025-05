“Mafie in Brianza”, una mostra contro la criminalità organizzata!

Concorezzo. Grazie alla collaborazione tra l’ associazione Start-up Cultura e l’associazione Brianza SiCura, la mostra itinerante “Mafie in Brianza” farà tappa per la prima volta a Concorezzo, nella Brianza Est. L’esposizione è particolarmente significativa per sottolineare l’impegno delle istituzioni nella promozione della legalità e nella lotta alla criminalità organizzata.

L’esposizione sarà allestita presso Villa Zoja dal 17 maggio al 25 maggio.

“Portare questa mostra anche nella Brianza Est è un segnale importante: significa riconoscere che la lotta alle mafie non ha confini geografici e riguarda ogni comunità,” Start-up Cultura.