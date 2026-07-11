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Ragazza sfregiata: “l’autore va espulso”

  • MC / 11 Luglio 2026

Milano. «Una giovane donna aggredita e sfregiata nel cuore di Milano. La vittima è marocchina, l’aggressore algerino. Questa vicenda dimostra ancora una volta il fallimento totale del modello di società costruito in questi anni dalla Sinistra. Un modello fondato sull’immigrazione incontrollata, sul permissivismo e sull’illusione che chiunque arrivi in Italia abbia automaticamente il diritto di restarci, qualunque cosa faccia. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: città sempre più insicure, violenza quotidiana e intere zone abbandonate al degrado e alla prepotenza di chi non rispetta le nostre leggi e le nostre regole. A pagare il prezzo di questo disastro non sono soltanto gli italiani, ma anche le tante persone straniere che vivono onestamente nel nostro Paese, lavorano, studiano e rispettano le regole. Ancora più inquietanti sono le parole pronunciate dall’aggressore, che avrebbe giustificato il proprio comportamento affermando: “Sono musulmano”. Un episodio che dovrebbe far riflettere anche chi, per anni, ha negato qualsiasi problema legato all’integrazione e all’incompatibilità di determinate concezioni culturali e religiose con i valori della nostra società. Milano non può continuare a essere il laboratorio ideologico della Sinistra sulla pelle dei cittadini. Chi viene in Italia per delinquere, aggredire e seminare violenza non deve essere integrato, mantenuto o giustificato: deve andarsene. Rimpatri per chi non ha diritto di restare e un grande progetto di remigrazione per restituire sicurezza e futuro alle nostre città. Questa è l’unica strada possibile». Così Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia, commenta l’aggressione avvenuta nel mezzanino della metropolitana Duomo a Milano.

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