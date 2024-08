Torna la Sagra del Pesce!

Organizzata da ll’A.S.D Cannisti Concorezzesi “Scarpun”, con il patrocinio del comune di Concorezzo, nei giorni 6-7-8 Settembre, nel parco di Villa Zoia, si terrà la 46° Sagra del Pesce. Quest’anno, in concomitanza con questo tradizionale evento, si festeggeranno anche i 50 anni dell’associazione sportiva degli Scarpun. Gli Scarpun nascono nel 1974, guidati dal presidente Giovanni De Guglielmo e della passione per la pesca sulle sponde di fiumi e torrenti. In questi tre giorni vi potrete accomodare ai tavoli per gustare le prelibatezze ittiche e per partecipare alla celebrazione di questo grande traguardo raggiunto, anche grazie al sostegno della comunità concorezzese. Domenica 8 settembre potrete assistere all’esibizione degli Sbandieratori Torre dei Germani dalle ore 14:30 fino alle 17:30. Lo spettacolo unirà la musica medievale a dei veri e prorpri esercizi di alta spettacolarità che vi lasceranno a bocca aperta.

Vi aspettiamo numerosi, non mancate!