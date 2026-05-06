Un nuovo corso di mindfulness per genitori a Concorezzo

Il Comune di Concorezzo ha annunciato la seconda edizione del corso “Mindfulness per genitori (che ce la stanno mettendo tutta)”, un’iniziativa che aveva già registrato un grande successo al suo esordio lo scorso mese di marzo. Il percorso è pensato per aiutare le mamme e i papà a ricercare il benessere e ad acquisire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo educativo, dotandoli di strumenti utili nella gestione dello stress e delle emozioni legate al rapporto con i figli.

La partecipazione ai tre incontri gratuiti in programma per lunedì 11, 18 e 25 maggio, dalle 17.30 alle 19, presso Villa Zoja è a numero chiuso. Ogni sessione sarà guidata da una pedagogista e includerà pratiche di mindfulness.

Il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, ha commentato così l’iniziativa: “La centralità dei rapporti e delle relazioni è una priorità per l’Amministrazione comunale: la comunità si costruisce anche su famiglie e interazioni consapevoli. La grande partecipazione e le numerose iscrizioni testimoniano un’esigenza reale che intendiamo continuare a soddisfare”.

L’iniziativa si affianca ad altri strumenti già attivi nella città come i Patti digitali, nati per supportare le famiglie nella gestione consapevole delle nuove tecnologie.

Per iscrizioni: comunicazione@comune.concorezzo.mb.it