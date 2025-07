Wrestling e street food, la notte magica di Concorezzo

Concorezzo. Ci siamo! Poche ore e la città (non solo il centro storico) si trasformerà in un grandissimo spettacolo a cielo aperto: ventitré attività commerciali trasformate in oasi del gusto a cielo aperto, una straordinaria esibizione di wrestling (tra i protagonisti il concorezzese Andres Diamond) adatta a grandi e piccini, musica per tutto il centro, la mostra di Emanuele Bramati nella sala di rappresentanza del municipio, l’esposizione di auto d’epoca con Gasi Auto, musica in movimento con Vogo Beat Street Band, il concerto di Jimmy Sambuca al Berny Bar di via Marconi.

E’ il programma dell’edizione 2025 della kermesse più attesa dell’anno, Occasioni di (P)assaggio, organizzata dall’Associazione Commercianti in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Si parte alle 19 e chiude a mezzanotte.

STREET FOOD PER TUTTI I GUSTI

Lungo via Libertà, ma anche nelle zone limitrofe saranno presenti panche e tavolini per ospitare diverse centinaia di posti dove degustare le offerte gastronomiche.

Dalla tartare di fassona alla mozzarella in strada, dal maialino sardo a nuovissimi gusti di gelato creati ad hoc per la serata, dalla pizza alla paella, dalla frutta agli arrosticini, dai piatti texani al fritto misto&cuoppo, dal panino con porchetta al tagliere di formaggi, dal sushi alle focacce genovesi, dal mitico panino al lampredotto con gli Alpini fino alla granita di una volta e ancora risotto alla monzese e gnocco fritto davvero ci sarà l’imbarazzo della scelta (i dettagli qui sotto nell’immagine)

ANDRES DIAMOND

Andres Diamond, pseudonimo di Andrea Redaelli (Monza, 28 giugno 1986), è un wrestler, disc jockey ed ex telecronista italiano.

Nel febbraio del 2005 ha iniziato la sua carriera nel mondo del wrestling, combattendo principalmente nella Italian Championship Wrestling; in ICW ha detenuto due volte l’Italian Heavyweight Championship, tre volte l’Interregional Championship ed una volta l’Italian Tag Team Championship.

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE