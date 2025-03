Il sindaco chiede di non leggere questo post

Concorezzo. Un lungo e provocatorio post per rispondere ad allarmismi e bufale da tastiera.

Il sindaco Mauro Capitanio (ormai abituato a rispondere con zen alle tante false informazioni e misinformazioni fatte circolare da anni sui social come la chiusura di via 25 aprile, la chiusura della caserma dei carabinieri, la volontà di non chiudere Asfalti Brianza, la chiusura del centro tennis e molto altro), questa mattina ha scritto un post per raccontare la “sua” e nostra Concorezzo.

Con una premessa: si astengano faziosi e frettolosi

Il post del sindaco

(❗️Post lungo, non adatto a chi ha poco tempo per riflettere)

*Che aria tira a Concorezzo*❓

Nella nostra città tira un’ aria piena di energie e di cambiamento, sicuramente un po’ diversa da quella che circola, o è percepita in altre città o regioni del nostro paese.

Non siamo sicuramente immuni dagli effetti importanti prodotti dalle crisi socio-politiche mondiali che hanno impatti notevoli, soprattutto economici e lavorativi, anche sulle famiglie concorezzesi.

Eppure giorno dopo giorno si susseguono esempi di chi si mette in gioco, di chi quelle energie le mette a disposizione della comunità, di chi continua ad andare avanti, unendo studio e coraggio e prendendosi qualche sano rischio.

⭕️ Il Comune di Concorezzo pochi giorni fa é stato la prima città in Italia scelta dal Politecnico di Milano per lanciare un tour che spiega quali siano le possibili innovazioni da applicare al mercato del tessile per rilanciarlo, mostrando come la competitività italiana non possa essere basata sulle economie di scala o sulla produzione massiva ma su ingegno, innovazione e ricerca.

⭕️ Questa settimana, in un Cineteatro San Luigi gremito, abbiamo ospitato, grazie al nostro IC Marconi, la figlia di Paolo Borsellino, Fiammetta, donando ai ragazzi delle medie un’occasione straordinaria per comprendere il valore della legalità, partendo nel loro piccolo dalla lotta al bullismo e dal rispetto dell’ambiente e del bene comune.

⭕️ Lunedì 31 Marzo, grazie ad una collaborazione con Associazione Cascina San Vincenzo, ospiteremo il Ministro per le disalibità Alessandra Locatelli e tantissime autorità per la presentazione di un progetto coraggioso su un’area di oltre 6000metriquadri: un centro socio educativo per ragazzi autistici che diventerà anche un’opportunità di lavoro per molti di loro è un cantiere di collaborazione con associazioni, studenti e pensionati.

⭕️ Giovedì 3 Aprile grazie ad uno straordinario lavoro dei genitori del nostro Consiglio d’Istituto ospiteremo a Concorezzo un convegno sull’educazione digitale dei nostri figli di caratura nazionale, ospitando esponenti di primo piano di TikTok, Google e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

⭕️ In queste settimane stiamo finalizzando gare e lavori che porteranno ben 2 nuovi asili nido a Concorezzo a partire da Settembre 2025 e in questi giorni stanno aprendo nuove attività commerciali dalla ristorazione ai laboratori di analisi, dai centri ortopedici ai presidi acustici, dalle medie distribuzioni in periferie ai negozi di vicinato in centro.

⭕️ Due colossi mondiali come Schindler Italia e Frette – Milano hanno deciso di investire decine di milioni per riqualificare le loro sedi a Concorezzo.

⭕️ Aumentano i volontari, soprattutto i giovani, che si mettono in gioco nelle associazioni del territorio e cresce il numero dei concorezzesi che comprende l’importanza di avere un ruolo attivo e di fare qualcosa in prima persona per la propria città.

⭕️ E poi ci sono migliaia di piccoli esempi quotidiani, invisibili, di chi aiuta una ragazza a trovare lavoro, il condominio che aiuta l’anziano sfrattato a trovare una nuova sistemazione, professionisti che gratuitamente aiutano chi si trova solo, reti sociali che si attivano per chi improvvisamente vive una nuova difficoltà.

*A Concorezzo tira una bella aria, basta volerla respirare e farsi travolgere*❤️