Lega MB a trazione Concorezzo

Concorezzo. Fabio Ghezzi segretario provinciale, Vittorio Mandelli membro del direttivo. È una Lega brianzola a trazione concorezzese quella uscita dal congresso provinciale tenutosi sabato a Carate.

Si è svolto al Polaris di Carate Brianza, il congresso provinciale della Lega di Monza e Brianza, nel corso del quale Fabio Ghezzi è stato eletto per acclamazione nuovo segretario provinciale prendendo il testimone da Andrea Villa. Ghezzi, unico candidato alla guida del movimento brianzolo, ha ricevuto il pieno sostegno della base militante.

Il congresso è stato presieduto dal Sindaco di Gallarate Andrea Cassani alla presenza del segretario regionale e capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, l’On. Andrea Crippa, il capogruppo in Regione Lombardia Alessandro Corbetta e il presidente della Provincia Luca Santambrogio. Presenti centinaia di militanti nonché numerosi sindaci e amministratori comunali.

Tra gli interventi anche quello del sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio.

Classe 1978, Fabio Ghezzi vanta un’esperienza decennale all’interno della Lega, dove ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di consigliere provinciale e di assessore comunale. La sua lunga militanza e il suo impegno costante nel movimento ne fanno una figura di riferimento per il territorio. Un bagaglio di competenze che metterà ora al servizio del movimento per rafforzare la presenza della Lega in Brianza e affrontare le sfide future con determinazione.

“La Lega in Brianza è una realtà radicata e protagonista del territorio da quasi 40 anni. Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata e lavorerò con impegno per consolidare e rilanciare la nostra azione politica, in sinergia con i 12 membri del direttivo, gli amministratori, e tutti i militanti” ha dichiarato il neosegretario provinciale Ghezzi.

“Avere guidato la nostra segreteria provinciale in questo lungo periodo, che ha visto alternarsi momenti entusiasmanti a giornate difficili, è stato un grande onore. La soddisfazione più grande è stata la doppia vittoria alle elezioni provinciali, che ci hanno permesso di conquistare la presidenza della Provincia di Monza e Brianza, il cui primo parlamentare ad avere presentato una proposta di legge per la sua istituzione è stato Umberto Bossi. Ringrazio tutti i militanti, sostenitori e simpatizzanti per non avere mai fatto mancare il proprio sostegno servito a radicare la Lega sul territorio e garantendone la presenza. E ringrazio Matteo Salvini che è sempre stato vicino alla nostra segreteria provinciale. Le esperienze che ho maturato in questi sette anni sono a disposizione di Fabio Ghezzi, del nuovo direttivo provinciale e di tutta la nostra militanza” afferma Andrea Villa.

Insieme a Ghezzi, nel direttivo provinciale siederanno i membri eletti: Basilico Andrea; Citossi Alberto; Degli Agosti Augusto; Gremignani Roberta; Lando Matteo; Mandelli Vittorio; Miotti Christian; Pozzoli Emanuele; Radaelli Danilo; Silva Kevin; Trezzi Edoardo e Volpi Yuri.