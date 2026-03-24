L’Italia dice no, Concorezzo sì

Concorezzo. Gli italiani hanno detto no alla riforma costituzionale della giustizia. I contrari hanno prevalso con il 53,3% (alle 6.01 alcune sezioninon sono ancora state scrutinate).

A dire sì sono state alcune delle Regioni più produttive d’Italia: Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Anche a Concorezzo è prevalso il fronte dei favorevoli alla separazione delle carriere tra giudici e magistrati e al sorteggio dei membri del Csm. In città il sì ha ottenuto il 51,58%, con circa 250 voti di scarto rispetto al No. Affluenza al 66,08%: presenza alta, ma un concorezzese su 3 non ha votato.

Soddisfazione per il risultato è stata espressa dal PD locale. “E poi la gente, perché è la gente che fa la storia

Quando si tratta di scegliere e di andare

Te la ritrovi tutta con gli occhi aperti

Che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri. E quelli che non sanno nemmeno parlare

Ed è per questo che la storia dà i brividi

Perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi. Siamo noi, padri e figli

Siamo noi, Bella Ciao. Che partiamo”.

Leggi anche

Nel Medioevo Concorezzo fu una capitale eretica