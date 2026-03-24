L’Italia dice no, Concorezzo sì
Concorezzo. Gli italiani hanno detto no alla riforma costituzionale della giustizia. I contrari hanno prevalso con il 53,3% (alle 6.01 alcune sezioninon sono ancora state scrutinate).
A dire sì sono state alcune delle Regioni più produttive d’Italia: Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Anche a Concorezzo è prevalso il fronte dei favorevoli alla separazione delle carriere tra giudici e magistrati e al sorteggio dei membri del Csm. In città il sì ha ottenuto il 51,58%, con circa 250 voti di scarto rispetto al No. Affluenza al 66,08%: presenza alta, ma un concorezzese su 3 non ha votato.
Soddisfazione per il risultato è stata espressa dal PD locale. “E poi la gente, perché è la gente che fa la storia
Quando si tratta di scegliere e di andare
Te la ritrovi tutta con gli occhi aperti
Che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri. E quelli che non sanno nemmeno parlare
Ed è per questo che la storia dà i brividi
Perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi. Siamo noi, padri e figli
Siamo noi, Bella Ciao. Che partiamo”.
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