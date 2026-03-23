Referendum, a Concorezzo picchi del 61%. Oggi si vota ancora

Concorezzo. Alle 23 l’affluenza in città al referendum per riformare la giustizia è al 55,31%. A livello nazionale è al 46%: un italiano su due non ha ancora esercitato il diritto di voto. In paese la situazione è leggermente pi6positiva, con tre sezioni che addirittura volano sopra il 61%.

Oggi, lunedì, si vota dalle ore 7 alle 15

Questa la situazione a Concorezzo alle 23 di domenica

Nella giornata di domenica tutto si è svolto tranquillamente nei seggi. Qualche tollerabile momento di tensione in via Lazzaretto per un rappresentante di lista un po’ burbero nel chiedere l’applicazione del regolamento secondo il suo personale punto di vista e qualche polemica sulla presa di posizione del sindaco Mauro Capitanio che ha apertamente invitato i cittadini a votare sì.

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