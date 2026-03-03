Referendum giustizia, a Concorezzo duello tra giudice e avvocato

Concorezzo. Un referendum complesso e sicuramente divisivo. Il 22 e 23 marzo si vota per la riforma della giustizia e sul nodo della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri – con due distinti Csm – fino all’istituzione di un’Alta corte disciplinare per i magistrati.

L’evento del 5 marzo

Un avvocato e un magistrato sullo stesso palco. Senza slogan. Senza bandiere. Così l’associazione Fare APS presenta l’evento organizzato giovedì 5 marzo a Concorezzo per mettere a confronto le ragioni del SÌ e del NO.

Per il pubblico presente possibilità di fare domande ai relatori. Intervengono: – Avv. Marco Negrini, Presidente della Camera Penale di Monza – Comitato per il SÌ – Dott. Carlo Bray, Sostituto Procuratore presso la Procura di Monza – Comitato per il NO – Modera Emil Abirascid, giornalista e direttore Startupbusiness. Associazione Fare è un’associazione di promozione sociale, realtà apolitica e apartitica del territorio concorezzese costituita da professionisti e fondata due anni fa. L’associazione opera per la promozione di eventi culturali e di confronto pubblico, favorendo una scelta informata e la valorizzazione dei valori e delle energie del territorio.

Dove

Auditorium Villa Zoia — ore 21.00 Ingresso libero.

Quando e per cosa