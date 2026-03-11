Referendum, Minerva sceglie il No

Concorezzo. L’associazione Minerva si schiera per il no in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. “Intendiamo render nota la nostra decisione di schierarci per il NO in occasione del prossimo referendum costituzionale previsto per il 22/23 marzo – spiegano in un nota – Dopo un percorso di approfondimento interno, abbiamo maturato forti perplessità sulla riforma della magistratura promossa dal governo in carica. Come abbiamo fatto in occasione dei due passati referendum costituzionali – quello della riforma del 2016 e quello del 2020 sulla diminuzione del numero dei parlamentari -, intendiamo render pubbliche le argomentazioni che ci hanno spinto a prendere questa decisione, nella speranza che questo possa contribuire ad alzare il livello del dibattito sul tema e convincere gli elettori ancora indecisi. Abbiamo quindi aderito al Comitato per il NO della provincia di Monza e Brianza e a quello concorezzese. Segnaliamo infine un incontro pubblico di approfondimento organizzato dal Comitato per il NO di Concorezzo. Si terrà mercoledì 11 marzo alle 20:45 in Sala di Rappresentanza (Piazza della Pace, Concorezzo). Interverranno Manuela Massenz (magistrata) e Simona Buraschi (avvocata). Modera Gigi Redaelli”.

