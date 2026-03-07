Referendum, per una giustizia più giusta

Concorezzo. “PER UNA GIUSTIZIA PIÙ GIUSTA, Cosa c’è in gioco con il referendum costituzionale? ” è il titolo dell’evento che vedrà come relatrice Lorenza Violini già professoressa di Diritto Costituzionale all’Università Statale di Milano.

L’evento è promosso da Vita Nova.

L’incontro dedicato al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo si terrà a Concorezzo mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 21:30 presso l’Aula Magna dell’Oratorio San Luigi in Via Manzoni, 27.

Perché andare a votare

Il 22 e 23 marzo i cittadini saranno chiamati alle urne per esprimersi sulla riforma della giustizia, a partire dal nodo della separazione delle carriere.

I seggi saranno aperti domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo, secondo gli orari stabiliti dal Ministero dell’Interno. Per votare sarà necessario presentarsi al proprio seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.

Come avviene in tutti i referendum abrogativi, la consultazione sarà valida solo se verrà raggiunto il quorum previsto dalla legge: dovrà cioè votare la maggioranza degli aventi diritto. In caso contrario, il risultato non avrà effetto.

La riforma prevede principalmente:

Separazione delle carriere: chi entra in magistratura dovrà scegliere subito se diventare giudice o pubblico ministero, senza poter cambiare ruolo durante la carriera.

Due organi di governo della magistratura: il Consiglio Superiore della Magistratura verrebbe diviso in due organismi distinti, uno per i giudici e uno per i magistrati.

Nuove modalità di scelta dei membri di questi organi, con l’introduzione del sorteggio per limitare il peso delle correnti interne.

Istituzione di una Corte disciplinare per valutare eventuali comportamenti scorretti dei magistrati.

