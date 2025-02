Nuove regole per l’accesso alla piattaforma ecologica di Concorezzo

Concorezzo. Le nuove regole per l’accesso al centro di raccolta (piattaforma ecologica) di Concorezzo e Villasanta

Il Comune di Concorezzo ha approvato un’ordinanza che va a definire le regole di conferimento dei rifiuti al centro di raccolta (piattaforma ecologica), al fine di ottimizzare la gestione e migliorare il servizio. L’esigenza di queste modifiche è emersa dopo un’analisi dei dati relativi ai rifiuti conferiti, che ha evidenziato una percentuale di rifiuti indifferenziati più alta rispetto alle altre piattaforme della zona.

Inoltre, l’ampio orario di apertura della piattaforma durante i fine settimana ha comportato un notevole afflusso di rifiuti, con un traffico superiore alla capacità gestionale con conseguenti accessi indiscriminati e con conferimenti non sempre corretti e rispettosi delle regole vigenti.

Per gestire questo trend, i Comuni di Concorezzo e Villasanta, in collaborazione con CEM, hanno deciso di mantenere l’apertura della piattaforma nel fine settimana ma di introdurre nuove regole.

Le novità

A partire dal 1° febbraio, l’accesso al centro di raccolta per le utenze non domestiche sarà consentito solo previa presentazione dei formulari e modelli ministeriali, disponibili presso il centro di raccolta. Per quanto riguarda l’accesso delle utenze domestiche con veicoli commerciali (furgoni), sarà consentito solo cinque volte all’anno, esclusivamente con autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.