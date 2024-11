Che bello il Natale tra le onde di Acquaworld

Concorezzo. Quando il freddo avvolge la città, c’è un luogo dove la magia del Natale incontra il calore di un sogno tropicale: il Christmas Village di Acquaworld, l’unico Parco acquatico d’Italia aperto tutto l’anno, che dal 29 novembre al 6 gennaio si trasforma in un incantevole villaggio natalizio, regalando ai visitatori un’esperienza unica, dove l’atmosfera fiabesca delle festività si fonde con il benessere, il piacere e il divertimento nelle piscine riscaldate.

Appena si varca l’ingresso, si è accolti da una cascata di luci scintillanti che illuminano tutto il Parco, creando un’atmosfera incantata. Oltre 25 maestosi alberi di Natale, alti fino a 5 metri, decorati con splendidi ornamenti scintillanti e tantissimi addobbi luminosi fluttuanti, di diverse forme e dimensioni, sembrano prendere vita, adornando ogni angolo del Parco.

La magia continua anche nelle vasche con acqua riscaldata che, insieme agli scivoli, caratterizzano l’esperienza di Acquaworld. Mentre fuori il termometro scende, all’interno l’acqua è calda e avvolgente, regalando una piacevole sensazione di benessere.

Il Christmas Village di Acquaworld è un luogo pensato per tutta la famiglia. Mentre i più piccoli si divertono tra scivoli e giochi d’acqua, gli adulti possono rilassarsi nell’ area dedicata al relax, godendosi il panorama suggestivo di oltre un km di luci, avvolti, come un caldo abbraccio, dall’atmosfera natalizia.

In questo angolo di paradiso tropicale, dove ogni addobbo è pensato per incantare e far sognare, il Natale diventa un’esperienza multisensoriale, tra luci, musica e colori, da vivere con la famiglia e con le persone più care.

Per maggiori info: https://acquaworld.it/it

Come Raggiungere Acquaworld In auto :



da Milano: prendere la tangenziale est in direzione Lecco, uscita Dogana di Concorezzo

da Bergamo: prendere autostrada A4, direzione Milano, uscita Agrate

Con i mezzi pubblici :

dalla fermata metro Cologno Nord (M2 Verde), prendere l’autobus Z 323 per Vimercate e scendere a Concorezzo fermata Malcantone

dalla stazione di Monza, prendere l’autobus Z 321 per Trezzo e scendere a Concorezzo fermata Malcantone

Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito di Acquaworld.

A proposito di Acquaworld

Aperto nel 2011, Acquaworld, è l’unico parco acquatico e benessere indoor e outdoor in Italia con i suoi 20.000 metri quadrati di superficie, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre riscaldata a 31° e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni. Il Parco è diviso in diverse aree: Area Benessere (con grotta del temporale, sauna, bagno turco, stanza del sale, cerimonie di benessere, frigidarium ecc.), Area Fun (l’area al coperto con tante attrazioni come la torre scivoli, la vasca onde, il Mini World per i più piccoli, lazy river), Il Mondo dei Corsari (una zona piratesca e tematizzata fruibile d’estate e d’inverno) e da Giugno 2023 la Tiki Bay (la zona estiva del Parco con sabbia bianca, tanti scivoli e una vegetazione da isola tropicale).