Concorezzo: musica, buon cibo e braciere

Concorezzo. 🍊 Sapori d’Inverno a “La Camilla”: una serata tra gusto, musica e atmosfera

Sabato 28 febbraio 2026, a partire dalle ore 19.00, l’Agriturismo La Camilla di Concorezzo apre le porte a una serata speciale: “Sapori d’Inverno”, un evento a tema pensato per celebrare i profumi e i sapori della stagione fredda in un’atmosfera calda e conviviale.

La serata prenderà il via con un aperitivo di benvenuto intorno al braciere, per accogliere gli ospiti tra aromi speziati e note agrumate, creando subito un clima intimo e suggestivo. A seguire, gli ospiti si accomoderanno a tavola per un percorso gastronomico studiato nei minimi dettagli, che unisce tradizione e creatività.

Il menù propone:

Fagottino ai carciofi con tomino fondente e salsa allo zafferano,

Gnocchetti alla rapa rossa con coriandoli di prosciutto crudo e noci tostate,

Guancia di manzo brasata con sformatino di polenta taragna e verza,

Mousse al cioccolato fondente con arance candite e sablé al pistacchio.

Il tutto accompagnato da caffè e digestivo, acqua naturale e frizzante, con possibilità di scegliere i vini alla carta.

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente sarà la musica dal vivo, che accompagnerà la cena trasformandola in una vera e propria serata a tema, tra convivialità, sapori autentici e intrattenimento.

Il costo della serata è di 55 euro (bevande escluse).

La prenotazione è consigliata.

📞 039 647289

📧 info@lacamilla.it www.lacamilla.it

📍 Via Dante 267 – Concorezzo

Un appuntamento imperdibile per chi ama la buona cucina, le atmosfere invernali e le serate da vivere con calma, tra gusto e musica.