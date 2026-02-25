In evidenza

Concorezzo: musica, buon cibo e braciere

Ape, argento (non olimpico) per la birra di Concorezzo

Superlega, la Vero Volley fa suo il derby

Una nuova strada per collegare Concorezzo e Agrate

Il Monza espugna Carrara per la prima volta nella storia

February 25, 2026
info@concorezzo.org
Novità
Ultime notizie

Concorezzo: musica, buon cibo e braciere

Feb 25, 2026

Ape, argento (non olimpico) per la birra di

Feb 24, 2026

Superlega, la Vero Volley fa suo il derby

Feb 22, 2026

Una nuova strada per collegare Concorezzo e Agrate

Feb 22, 2026
Concorezzo > Redazionale > Concorezzo: musica, buon cibo e braciere
#Redazionale

Concorezzo: musica, buon cibo e braciere

  • Redazione / 25 Febbraio 2026

Concorezzo. 🍊 Sapori d’Inverno a “La Camilla”: una serata tra gusto, musica e atmosfera
Sabato 28 febbraio 2026, a partire dalle ore 19.00, l’Agriturismo La Camilla di Concorezzo apre le porte a una serata speciale: “Sapori d’Inverno”, un evento a tema pensato per celebrare i profumi e i sapori della stagione fredda in un’atmosfera calda e conviviale.
La serata prenderà il via con un aperitivo di benvenuto intorno al braciere, per accogliere gli ospiti tra aromi speziati e note agrumate, creando subito un clima intimo e suggestivo. A seguire, gli ospiti si accomoderanno a tavola per un percorso gastronomico studiato nei minimi dettagli, che unisce tradizione e creatività.
Il menù propone:
Fagottino ai carciofi con tomino fondente e salsa allo zafferano,
Gnocchetti alla rapa rossa con coriandoli di prosciutto crudo e noci tostate,
Guancia di manzo brasata con sformatino di polenta taragna e verza,
Mousse al cioccolato fondente con arance candite e sablé al pistacchio.
Il tutto accompagnato da caffè e digestivo, acqua naturale e frizzante, con possibilità di scegliere i vini alla carta.
A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente sarà la musica dal vivo, che accompagnerà la cena trasformandola in una vera e propria serata a tema, tra convivialità, sapori autentici e intrattenimento.
Il costo della serata è di 55 euro (bevande escluse).
La prenotazione è consigliata.
📞 039 647289
📧 info@lacamilla.it www.lacamilla.it
📍 Via Dante 267 – Concorezzo
Un appuntamento imperdibile per chi ama la buona cucina, le atmosfere invernali e le serate da vivere con calma, tra gusto e musica.