E adesso un giro ai Caraibi della Brianza

Concorezzo. Finiti i brindisi di Natale, è il momento di godersi una pausa di vero relax. Sauna, bagno turco, idromassaggio, oasi d’acqua calda e anche emozioni a tutta velocità.

Non manca davvero nulla nel primo parco acquatico coperto d’Italia, che gode anche di suggestivi spazi outdoor.

Un luogo dove l’inverno si scioglie, lasciando spazio al calore, al divertimento spensierato e alla magia delle feste: Acquaworld, l’unico parco acquatico e benessere indoor e outdoor aperto tutto l’anno in Italia.

Un’oasi felice, accogliente e sempre calda, in cui l’acqua avvolge, il relax rigenera e le luci trasformano ogni ambiente in un’esperienza sensoriale da vivere come un viaggio, senza controllare il meteo.

Durante tutto il periodo delle festività natalizie, il parco brilla e si tinge d’atmosfera: oltre 10 chilometri di luminarie, alberi decorati e scenografie scintillanti fanno da cornice a scivoli, piscine e zone benessere, creando un sorprendente Christmas Village acquatico.

Tra temperature dell’acqua piacevolmente calde e ambienti interni che avvolgono come un rifugio tropicale, Acquaworld offre un modo inedito e sorprendente di vivere l’inverno in città con piscine e vasche idromassaggio riscaldate, percorsi benessere immersi tra luci e riflessi, aree tematiche per bambini e famiglie e il fascino degli scivoli al chiuso, per adrenalina e risate.

Per chi resta in città durante le festività o cerca un luogo dove sentirsi in vacanza senza viaggiare lontano, Acquaworld è l’alternativa perfetta alle fredde giornate invernali.

Acquaworld sarà aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio. Per conoscere gli orari di apertura: https://acquaworld.it/it/il-parco/orari

