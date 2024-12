Eredità: come funziona la successione? Cosa posso detrarre?

Concorezzo. Ricevere un’eredità è sicuramente un fatto positivo, ma a volte la burocrazia può sembrare un peso insormontabile.

Senza trascurare la variabile delle spese di successione, che devono essere calcolate, ad esempio, quando si deve ereditare la casa dei genitori o di qualche lontano parente.

Per questo è meglio sincerarsi prima quanto dovremo versare all’Agenzia delle entrate in termini di tasse.

Innanzitutto va precisato che, in caso di decesso, per eredi si intendono i parenti del defunto fino al sesto grado di parentela. A volte per decidere se accettare o meno un pezzo di eredità ci si possono impiegare anche 10 anni, mentre le spese della cerimonia funebre vanno sostenute subito.

In questo caso l’erede che anticipa la quota del funerale ha diritto alle detrazioni fiscali. La detrazione è a beneficio di chi si fa carico dei costi, indipendentemente dal grado di parentela. Potrebbe trattarsi anche di un amico, di un conoscente o di un benefattore.

Dall’Irpef si possono detrarre il 19% della spesa sostenuta. Nel caso in cui la spesa sia stata pagata da più persone, ognuno potrà detrarre in proporzione alla quota versata.

MA COS’E’ LA SUCCESSIONE?

La successione è il sistema per cui il patrimonio di una persona, alla sua morte, appartiene ad un altro soggetto: il successore. Il successore può essere scelto con il testamento (successione testamentaria) per legge (successione legittima). La legge in ogni caso riserva sempre una parte del patrimonio ai parenti più stretti del defunto (successione necessaria). Il successore eredita assieme ai beni del defunto anche i suoi debiti. Crediti e debiti vengono indicati dal successore in un apposito documento: la dichiarazione di successione. Sulla base di questi dati l’Agenzia delle entrate calcolerà le imposte che sono dovute dai successori.

