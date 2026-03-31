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Il Bottone di Fenaroli, vestire con cura il momento di ciascuno

  • Redazione / 31 Marzo 2026

Concorezzo. A volte sono i piccoli dettagli a fare la differenza, e per Il Bottone di Fenaroli questi dettagli sono una tradizione che dura da anni.

Nata come punto di riferimento per la merceria di qualità, questa realtà ha saputo evolversi nel tempo, portando con sé quel mix inconfondibile di esperienza, cortesia e amore per il bello.

Oggi, Il Bottone di Fenaroli non è più solo “il posto giusto” per gli accessori, ma una destinazione completa per chi cerca stile e comfort. Negli ultimi anni, inoltre, ha ampliato l’offerta introducendo una selezione curata di intimo e abbigliamento, pensata per rispondere alle esigenze di una clientela che non rinuncia alla praticità, ma pretende sempre un tocco di eleganza.

Oltre alla sede concorezzese in via Libertà, 164 è possibile trovarli a Vimercate e a Capriate!

Contatti:

Vimercate
Via da Castillia, 14 20871 Vimercate MB t. +39 389 9193923

Capriate
Via Vittorio Veneto, 8 24042 Capriate BG t. +39 328 8359066

Concorezzo
Via della Libertà, 164 20863 Concorezzo MB t. +39 320 0338611

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