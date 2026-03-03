Levati cerca un nuovo meccanico

A Concorezzo una storica officina guarda al futuro e cerca un nuovo meccanico

A Concorezzo, dal 1972, opera una storica officina con vendita auto che negli anni ha saputo coniugare tradizione artigiana e innovazione tecnologica, diventando una realtà solida, dinamica e in continua crescita.

La grande professionalità e il percorso imprenditoriale sono stati negli anni riconosciuti: l’officina ha infatti ricevuto premi da Confartigianato e dall’amministrazione comunale.

Dal 1991 è anche Service Volkswagen, offrendo assistenza specializzata sul marchio e su vetture multimarca.

Accanto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, l’officina si occupa di installazione impianti GPL e ganci traino, investendo costantemente in strumenti di diagnosi elettronica e formazione tecnica. In questo contesto di sviluppo e innovazione, l’azienda è alla ricerca di un tecnico appassionato da inserire nel proprio team.

Di seguito, nel dettaglio, la posizione aperta.

Cosa farai:

Eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (tagliandi, freni, pneumatici).

Garantire la massima cura e precisione nella riconsegna del veicolo al cliente.

Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa documentabile in autofficina.

Conoscenza della meccanica e della meccatronica moderna.

Serietà professionale. Cosa offriamo:

Contratto a tempo indeterminato (dopo prova) con inquadramento secondo CCNL Metalmeccanico.

Ambiente di lavoro stimolante.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato.

Una realtà storica che, dopo oltre cinquant’anni di attività, continua a crescere e a investire nelle persone, puntando su competenza, passione e qualità del servizio.