Lo schiuma fluo party più bello d’Italia

Concorezzo. Preparati a brillare! Sabato 22 novembre, dalle ore 21 fino a mezzanotte, torna ad Acquaworld il più grande fluo schiuma party più bello d’Italia, il pool party più colorato e travolgente dell’autunno.

Un’ondata di musica, luci e schiuma invaderà il parco, dando vita a un’esperienza unica tra divertimento, ritmo e good vibes. Il dress code? Ovviamente il costume, ma fluo! Perché più colori hai addosso, più brillerai! Il DJ set farà scatenare tutti sotto la cupola del parco, tra giochi di luce e fiumi di schiuma che renderanno l’atmosfera semplicemente elettrica.

All’interno del Parco diversi stand gratuiti in cui potrai farti dipingere il volto e il corpo con i colori fluo ufficiali del Party.

Per ricaricare le energie, il Tropical Bar proporrà un ricco menù con panini, hot-dog, cheeseburger, pizza al trancio e altre delizie perfette per una pausa gustosa tra una canzone e l’altra. E per chi vuole aggiungere un tocco di relax, sarà possibile accedere all’Area Benessere, acquistabile separatamente.

Se stai cercando una serata all’insegna dell’energia, della condivisione tra amici e del divertimento allo stato puro, il Fluo Schiuma Party è la risposta! Preparati a vivere una notte da ricordare: un mix perfetto di musica, colori e spensieratezza che solo Acquaworld può offrire.

Non perdere l’evento più luminoso dell’anno – prenota subito il tuo ingresso, i posti sono limitati!

📍 Dettagli evento:

DJ set esplosivo

Fiumi di schiuma

Inizio Pool Party ore 21:00 fine evento ore 00:00

Chiusura Acquaworld ore 00:30

Per info e prenotazioni: https://acquaworld.it/it/eventi/143/fluo-schiuma-party