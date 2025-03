MD: nuova apertura in Via Don Girotti

Concorezzo. Un nuovo modo di fare la spesa in città. A partire dal 1° aprile, D’Apote Group affiliato MD inaugura un nuovo punto vendita in via Don Girotti, al civico 50. Il negozio offrirà una vasta selezione di prodotti alimentari e articoli per la casa, con numerose promozioni e sconti pensati per i clienti sin dal primo giorno di apertura, quando si terrà una speciale inaugurazione.

Un’apertura molto attesa dopo la chiusura del precedente punto vendita e che mira a mettere a disposizione un servizio essenziale e di estrema qualità, non solo per il quartiere ma per tutta la città, con ampia disponibilità di parcheggio.

Tra le principali novità, spicca il servizio di consegna a domicilio, che sarà disponibile per acquisti superiori ai 50 euro. Non solo. E’ prevista anche la consegna a domicilio degli elettrodomestici in tutta la provincia di Monza e Brianza (in questo caso per i concorezzesi la consegna è gratuita). Un’opportunità in più per rendere ancora più comodo e conveniente fare la spesa.

Perché la spesa da MD?

Nel punto vendita di via don Girotti i clienti potranno trovare, tra l’altro, un banco servito della macelleria con carni di ottima qualità a prezzi assolutamente concorrenziali. Un altro banco d’eccezione è quello dedicato alla salumeria, con tanti prodotti gastronomici caldi e freddi.

Attenzione a queste linee di prodotti

Insieme ai grandi marchi della GDO, MD Concorezzo avrà nelle proprie corsie alcuni brand tutti da scoprire. Lettere dall’Italia firma una serie di prodotti rappresentativi dell’estrema ricchezza culinaria e gastronomica italiana con una particolare attenzione all’uso delle materie prime. La linea Vivo Meglio è pensata per portare il benessere a tavola con una alimentazione sana ed equilibrata. La proposta Bio è stata studiata per chi desidera seguire un’alimentazione sana e naturale senza rinunciare al gusto. La linea rispetta continui controlli da parte degli enti di certificazione che garantiscono il rispetto delle norme.

Nel reparto salumeria si trovano i Firmati MD: direttamente dagli allevamenti italiani una serie di prodotti lavorati in esclusiva per MD.

Una spesa etica

Tra i lavori legati al marchio MD l’attenzione alle esigenze, anche economiche, dei clienti, la scelta di una catena di produzione made in Italy, l’attenzione al tema della sostenibilità con una particolare cura di processi legati all’economia circolare.

Tra le iniziative da segnalare, sicuramente spicca Zero Sprechi Food, l’iniziativa di “bollinatura” dei prodotti prossimi alla scadenza offerti a prezzi scontati nei Punti Vendita. Una apposita “bollinatura” è riservata anche ai prodotti ortofrutta che presentano difetti estetici. Non solo. Zero Sprechi è una iniziativa che tocca anche i prodotti no-food “bianchi” come frigoriferi, lavatrici, ecc. con difetti estetici, ma perfettamente funzionanti e sicuri. Tutto questo in stretta collaborazione con Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Il gruppo D’Apote

Il varo del nuovo punto vendita avviene sotto la proprietà della D’Apote Group che, prima ancora di essere un grande gruppo commerciale, porta con sé il vanto di rappresentare una grande famiglia. D’Apote Group è un brand che fa capo alla D’APOTE GROUP SAS DI D’APOTE VINCENZO & C., gruppo leader nella gestione di attività commerciali in tutto il Nord Sardegna e Lombardia.

Il gruppo nasce nel 2013 da un’idea del fondatore e proprietario dottor Vincenzo D’Apote, e oggi conta oltre 100 dipendenti e punti vendita in tutto il nord della Sardegna e nelle province Lombarde di Monza e Brianza, Bergamo e Milano .

Il gruppo ha attività e investimenti nei seguenti settori:

• Supermercati con il marchio MD, Siti a Garbagnate Milanese, Concorezzo, Ossi e Ploaghe;

• Gastronomie e macellerie;

• Distribuzione carburanti con il marchio ENI SPA.