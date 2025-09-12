NaturalMente, nuova erboristeria a Concorezzo

Concorezzo. Il paese ha di nuovo la sua Erboristeria in centro. L’attesa è finita: da giovedì 11 settembre, ha alzato le saracinesche l’Erboristeria NaturalMente. Una nuova avventura tutta concorezzese. Alla guida del negozio, in via Libertà 127, c’è infatti la dottoressa Greta Villa.

Laureata in tecniche erboristiche, è nata e cresciuta in città.

Preparazione, passione e simpatia sono le caratteristiche che contraddistinguono la dottoressa Villa. Il negozio è aperto dal martedì al sabato.

Festa di inaugurazione sabato 20 settembre, dalle ore 11.

È BOOM DI NEGOZI IN CITTÀ

Otto inaugurazioni di negozi e attività commerciali in poche settimane. A Concorezzo il commercio locale si potenzia con nuove aperture che andranno a popolare ulteriormente il centro storico e i quartieri.

Tra settembre e ottobre sono, infatti, in programma otto tagli del nastro: un’erboristeria, un centro yoga, uno studio di osteopatia-fisioterapia, una nuova cartoleria e anche una formaggeria vegana. In aggiunta, il 20 settembre sarà inaugurato il nuovo Centro Medico Santa Marta di Aspecon e in queste settimane apriranno anche due nuovi asili nido realizzati in strutture comunali.

Un segnale forte di vitalità imprenditoriale che conferma un trend positivo per il tessuto commerciale cittadino e segue le aperture dei mesi scorsi (una pasticceria, un parrucchiere, un negozio di abbigliamento, un centro pilates, un negozio di toelettatura cani, un centro fisioterapico, sanitario, un negozio di apparecchi acustici, un punto prelievi e analisi ecc.).

Non solo aperture. A Concorezzo i negozi storici aperti da oltre 50 anni sono 11 e sono decine quelli attivi da oltre 20 anni.

“La grande vitalità del commercio locale di Concorezzo è un obiettivo costruito e raggiunto a beneficio dell’intera comunità – hanno commentato il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore al commercio Gabriele Borgonovo– Il segreto è un ecosistema positivo e collaborativo tra commercianti, Giunta, uffici comunali e cittadini. Un circolo virtuoso che fa bene a tutti. Come Comune facciamo la nostra parte sostenendo le attività commerciali con iniziative, eventi, supporto per la partecipazione ai bandi e, soprattutto, con una presenza costante e un dialogo aperto e diretto. Periodicamente visitiamo negozi e attività per raccogliere segnalazioni, bisogni e proposte, facendo sentire agli imprenditori la vicinanza concreta dell’Amministrazione. In più, possiamo contare su un’associazione commercianti attiva e propositiva, con la quale collaboriamo anche per l’organizzazione di eventi di grande richiamo che attraggono migliaia di persone a Concorezzo”.

“A Concorezzo commercianti, associazioni e comune lavorano in squadra, certi dell’importanza di fare rete per ottenere risultati concreti– ha precisato Matteo Terzoli, presidente dell’Associazione Commercianti – I numeri ci danno ragione: mentre in molti comuni si contano le serrande abbassate, a Concorezzo le attività crescono, grazie a un lavoro fatto di dialogo, incontri, eventi e iniziative culturali capaci di animare il centro e dare visibilità ai negozi. Tra le iniziative che abbiamo organizzato insieme al Comune: Halloween, Occasioni di passaggio con il grande wrestling, il Carnevale in collaborazione con la parrocchia. Eventi impegnativi da organizzare ma che ci hanno dato grandi soddisfazioni e hanno portato migliaia di visitatori in città. La strada è tracciata, e l’Associazione Commercianti continuerà con entusiasmo su questo percorso, insieme al Comune e alle associazioni del territorio”.

Tra le iniziative organizzate dal Comune e Associazione commercianti, anche una visita in Regione Lombardia con un gruppo di negozianti per facilitare l’accesso a bandi e opportunità di sviluppo.

Il lavoro congiunto tra pubblico e privato continua anche attraverso il Distretto del Commercio, che mira a intercettare nuove risorse e progetti per sostenere e valorizzare il commercio locale.