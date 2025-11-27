Rigenerazione urbana, Concorezzo fa scuola
Concorezzo. La città è meta sempre più ambita per chi cerca un contesto abitativo vivace, ricco di servizi e strutture scolastiche e sportive, nonché vicino agli imbocchi delĺa tangenziale e dell’autostrada.
Soddisfare le richieste di nuovi appartamenti non è semplice. Soddisfarle con risposte funzionali, sostenibili ed esteticamente appaganti è ancora più complesso.
Ecco perché si distinguono gli interventi di rigenerazione urbana come quello promosso da Papavero Costruzioni e dall’advisor Immobiliare Santalfredo.
La Residenza San Pio X risponde a questa ambizione: intervenire in un’area già urbanizzata con un piccolo complesso rispettoso del contesto e allo stesso tempo capace di inserirsi come una novità di pregio.
La rigenerazione urbana è esattamente questo. Riqualificare un’area favorendo la sostenibilità ambientale attraverso il riuso degli edifici e la riduzione del consumo di suolo, stimolando l’economia locale e rafforzando il senso di comunità, rispondendo nei fatti alle esigenze di chi vuole inserirsi nel contesto concorezzese.
La nuova palazzina si sviluppa su quattro piani fuori terra, con un livello interrato destinato ad autorimesse e locali di servizio.
Ogni elemento è stato progettato per coniugare funzionalità, efficienza e sostenibilità, grazie a un sistema costruttivo ad alte prestazioni: isolamento termico e acustico di ultima generazione, impianti alimentati da pompa di calore con energia elettrica da fonte fotovoltaica, assenza di rete gas e classe energetica A3.
Gli appartamenti sono dotati di riscaldamento a pavimento, raffrescamento centralizzato, ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, serramenti in legno–alluminio, domotica Vimar View Wireless e predisposizione per impianto anti-intrusione.
Tutti i sistemi operano in modo integrato per garantire un comfort costante e una gestione intelligente dei consumi.