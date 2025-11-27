Rigenerazione urbana, Concorezzo fa scuola

Concorezzo. La città è meta sempre più ambita per chi cerca un contesto abitativo vivace, ricco di servizi e strutture scolastiche e sportive, nonché vicino agli imbocchi delĺa tangenziale e dell’autostrada.

Soddisfare le richieste di nuovi appartamenti non è semplice. Soddisfarle con risposte funzionali, sostenibili ed esteticamente appaganti è ancora più complesso.

Ecco perché si distinguono gli interventi di rigenerazione urbana come quello promosso da Papavero Costruzioni e dall’advisor Immobiliare Santalfredo.

La Residenza San Pio X risponde a questa ambizione: intervenire in un’area già urbanizzata con un piccolo complesso rispettoso del contesto e allo stesso tempo capace di inserirsi come una novità di pregio.

La rigenerazione urbana è esattamente questo. Riqualificare un’area favorendo la sostenibilità ambientale attraverso il riuso degli edifici e la riduzione del consumo di suolo, stimolando l’economia locale e rafforzando il senso di comunità, rispondendo nei fatti alle esigenze di chi vuole inserirsi nel contesto concorezzese.

La residenza San Pio X

La nuova palazzina si sviluppa su quattro piani fuori terra, con un livello interrato destinato ad autorimesse e locali di servizio.

Ogni elemento è stato progettato per coniugare funzionalità, efficienza e sostenibilità, grazie a un sistema costruttivo ad alte prestazioni: isolamento termico e acustico di ultima generazione, impianti alimentati da pompa di calore con energia elettrica da fonte fotovoltaica, assenza di rete gas e classe energetica A3.

Gli appartamenti sono dotati di riscaldamento a pavimento, raffrescamento centralizzato, ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, serramenti in legno–alluminio, domotica Vimar View Wireless e predisposizione per impianto anti-intrusione.

Tutti i sistemi operano in modo integrato per garantire un comfort costante e una gestione intelligente dei consumi.