Ronin fight club: determinazione, crescita e disciplina

Concorezzo. Dal 2021,a Concorezzo, in via Ozanam 26, è presente il Ronin Fight club, una palestra di boxe, guidata da Claudio Palmieri.

Ad oggi oltre che una passione, la boxe è per lui un vero e proprio lavoro, Una bella storia iniziata in maniera casuale. All’inizio, con un amico, Palmieri si è approcciato alla kick-boxing: appassionandosi, cercò una palestra dove potersi allenare e migliorare la tecnica. Proprio durante questa ricerca sembrò intervenire il tocco del destino.

Per puro caso trovó una palestra dove si praticava il pugilato: fu amore a prima vista.

L’apprendimento della disciplina lo fece crescere sportivamente e umanamente portandolo a una carriera di tutto rispetto. La voglia di crescita lo portò a girare molte palestre anche al di fuori dall’Italia.

Con l’avanzare dell’età, decise che la sua passione dovesse essere trasmessa alle persone tramite l’insegnamento. Da qui nacque il progetto “Ronin” con l’apertura della palestra a Concorezzo dove – avvalendosi di amici con le stesse passioni – ci si dedica al pugilato, alla kick-boxing e alla tonificazione muscolare. “Una caratteristica importante e fondamentale è che si tratta di un ambiente sano e divertente dove è possibile svagarsi e sorridere con i proprio compagni”, spiega Palmieri.

Ma cosa vuol dire Ronin? Come ci riporta Claudio, il Ronin viene dall’antico Giappone e rappresenta la ricerca continua di nuovi obiettivi. Questo soprannome fu dato a Claudio perché ha sempre girato tantissime palestre alla ricerca di nuove sfide, ma ritornando poi sempre alla casa madre.

“Il nostro obiettivo è far crescere l’autostima a tutti coloro che entrano in questa palestra” così ci racconta Claudio parlando della grande disciplina che la boxe dona a tutti coloro che la praticano.

Gli stereotipi potrebbero suggerirci giudizi negativi riguardo questo sport, ma come ci ricorda Claudio e confermano gli atleti, si tratta di uno sport non violento e fatto di rispetto verso te stesso e gli avversari.

“Hai la possibilità di riconoscere il tuo limite, ma soprattutto quello degli altri”

Crescendo, migliorando e allenandosi sono molteplici gli atleti della palestra ad oggi che combattono importanti match di pugilato con significative affermazioni.

“È uno sport aperto a tutti, non ci sono limiti di età e permette di conoscere te stesso a 360 gradi” così Claudio riassume la sua grande passione.

Ecco i corsi proposti nella palestra di via Ozanam:

-boxe femminile

-boxe maschile

-boxe per i bambini

-kick-boxe

-ginnastica funzionale

Sono presenti inoltre lezioni private di tonificazione, perdita di peso e arte marziale.

Non è mai troppo tardi per una nuova esperienza, se vuoi prenotare una prova gratuita contatta il seguente numero: +39 3494716440