San Valentino tra le onde di Acquaworld

Concorezzo. Acquaworld, l’unico parco acquatico d’Italia aperto tutto l’anno con piscine e attrazioni indoor e outdoor, in occasione di San Valentino diventa la scenografia perfetta per festeggiare l’amore.

Gli innamorati verranno accolti in una vera oasi di pace e relax dove lascarsi avvolgere dall’acqua in tutte le sue forme, tra bolle e getti d’acqua, cascate di cuori rossi, rose rosse, luci soffuse e lounge music.

Sulla terrazza panoramica con vista sull’area benessere, le coppie potranno scegliere un’esperienza su misura: dal romantico aperitivo, con un calice di bollicine e deliziosi finger food, alla cena a buffet, una ricca offerta di piatti sfiziosi, ideale per chi desidera una cena informale senza rinunciare al gusto, fino alla cena servita, per chi sogna un’esperienza ancora più esclusiva e unica, con un menù di carne e di pesce appositamente ideato per l’occasione.

Ricevi le notizie di Concorezzo.org su WhatsApp

Ma le sorprese per gli innamorati non finiscono qui! Musica lounge e dediche romantiche saranno uno dei leit motiv della serata. La colonna sonora del parco sarà affidata al talentuoso DJ Ulisse Marciano che accompagnerà gli ospiti creando un’atmosfera calda e accogliente. Non mancheranno momenti speciali: il DJ potrà leggere messaggi e dediche romantiche, rendendo ancora più personale e unica la serata al parco.

Per informazioni sull’acquisto dei Biglietti https://acquaworld.it/it/eventi/130/san-valentino