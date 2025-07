A Concorezzo la fibra si chiama Mynet

Concorezzo. A Concorezzo si apre un nuovo capitolo digitale. Come promesso a fine 2024, Mynet, azienda leader nella connettività in fibra ottica nel nord Italia, sta completando l’installazione della sua infrastruttura proprietaria sul territorio comunale.

Dopo aver posato la propria rete in altri comuni brianzoli, Mynet è approdata a Concorezzo dove ha realizzato una dorsale (appunto la “spina dorsale” dell’infrastruttura di rete) in fibra ottica di oltre 3 chilometri, che si estende dal centro paese alle zone industriali fino a comprendere le aree più periferiche, come quella dello stadio, spesso trascurate dai grandi operatori.

Si tratta di un investimento significativo per l’azienda, che garantisce ora una connettività ultraveloce (fino a 1000 Megabit al secondo), stabile e sicura per tutti.

“Oggi la rete copre il 65% dell’intero territorio comunale – afferma orgoglioso il Direttore Generale di Mynet Giovanni Zorzoni – Alla fine dello scorso anno ci eravamo impegnati a portare la nostra connettività a Concorezzo e posso dire che abbiamo mantenuto la promessa. Nelle ultime settimane, abbiamo collegato realtà aziendali locali di primaria importanza, come Acquaworld, il primo parco acquatico al chiuso in Italia, lo stadio ma anche numerosi privati e famiglie desiderosi di poter contare su un servizio di qualità per le attività di navigazione, smart working, gaming, streaming e gestione della domotica. Di concerto con l’Amministrazione comunale, stiamo lavorando a numerosi progetti per collegare altri edifici pubblici, a beneficio del territorio”.

Mynet ha dimostrato il suo forte legame con Concorezzo sostenendo attivamente la comunità locale.

“L’attenzione e il supporto al territorio sono pilastri fondamentali del nostro operato – aggiunge Zorzoni – Durante l’evento “Occasioni di (P)assaggio” del 12 luglio scorso, abbiamo collaborato con l’Associazione Commercianti, che ha organizzato l’evento. Grazie a questa partnership abbiamo deciso di accollarci i costi di realizzazione della nuova dorsale funzionale all’erogazione dei servizi internet e streaming allo stadio. Ringrazio il Sindaco Mauro Capitanio e il Presidente dei Commercianti, Matteo Terzoli, per la fiducia che ci hanno dimostrato”.

“La partecipazione e il sostegno di aziende come Mynet sono per noi una conferma del valore, anche di immagine, dei nostri eventi, frutto di un grande lavoro organizzativo e di rete – afferma Matteo Terzoli, presidente dell’Associazione Commercianti di Concorezzo – Si tratta infatti di eventi di rilevanza sovracomunale: anche l’edizione 2025 di Occasioni di (P)assaggio ha catalizzato, infatti, migliaia di persone provenienti da tutta la Brianza. La vicinanza di sponsor ci spinge a continuare a proporre eventi di questo genere certi dell’importanza anche sociale del tessuto commerciale locale. La sponsorizzazione di Mynet, in questo caso, comporterà un beneficio in termini di servizi per la comunità”.