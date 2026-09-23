Acquaworld: schiuma party per i figli e “ape” relax per i genitori

Concorezzo. Primi stress da ripresa della scuola? Il rimedio è un venerdì sera ad Acquaworld

Due appuntamenti per lasciarsi alle spalle la routine della settimana e concedersi un pomeriggio tra divertimento in famiglia e relax.

La scuola è ricominciata, le giornate si accorciano e gli impegni quotidiani tornano a scandire la settimana. Ma per aspettare il weekend non è necessario arrivare fino al sabato: questo autunno, ad Acquaworld, il divertimento comincia già il venerdì.

Il Parco acquatico di Concorezzo propone infatti due appuntamenti settimanali, pensati per offrire a grandi e piccoli un’occasione per staccare dalla routine e trascorrere qualche ora tra acqua, musica, benessere e divertimento. Ogni venerdì, il Baby Schiuma Party coinvolge bambini e famiglie in un pomeriggio allegro e movimentato, mentre l’Aperitivo serale in Area Benessere invita gli adulti a rallentare e a concludere la settimana in un’atmosfera rilassante.

Alle ore 17.00 arriva il momento più atteso dai piccoli ospiti: il Baby Schiuma Party, un’esplosione di musica, acqua e soffici nuvole di schiuma. Un appuntamento pensato per trasformare il classico pomeriggio dopo scuola in un’esperienza diversa dal solito, da vivere insieme ai genitori tra giochi e risate.

L’attività, inclusa nel biglietto d’ingresso, offre alle famiglie una nuova occasione per condividere del tempo di qualità e anticipare l’atmosfera del fine settimana. Basta portare il costume: alla schiuma pensa Acquaworld.

Mentre i bambini si divertono, oppure per chi desidera concedersi qualche ora interamente dedicata a sé, dalle 17.00 alle 19.00 l’appuntamento è con l’Aperitivo serale in Area Benessere. Tra acque calde, ambienti accoglienti e comodi divanetti lounge, gli ospiti possono rilassarsi e brindare alla fine della settimana, ritrovando il proprio ritmo lontano dagli impegni quotidiani.

Le due iniziative raccontano le diverse anime di Acquaworld: da una parte l’energia degli scivoli, delle piscine e delle onde, dall’altra il piacere del relax e del benessere. Una proposta adatta a tutta la famiglia e ideale anche nelle giornate più fresche o in caso di maltempo, grazie agli spazi acquatici al coperto e alle piscine riscaldate.

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Con l’arrivo dell’autunno, Acquaworld continua così a offrire una pausa dalla quotidianità e un’occasione per prolungare la sensazione di vacanza, anche solo per qualche ora. Il Parco è aperto dal venerdì alla domenica, per vivere nuove avventure acquatiche, divertirsi insieme o semplicemente concedersi un momento di tranquillità.

Il Baby Schiuma Party si svolge ogni venerdì alle ore 17.00 ed è incluso nel biglietto. L’Aperitivo in Area Benessere è in programma ogni venerdì dalle 17.00 alle 19.00.

Per informazioni e acquisto dei biglietti: www.acquaworld.it