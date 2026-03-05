Bambini e natura: idee per il centro estivo

Concorezzo. Non è ancora primavera, ma è già il momento di pensare all’estate.

Al via le iscrizioni per il Summer Camp alla Camilla: natura, giochi e creatività per bambini dai 3 ai 12 anni

Un’estate all’aria aperta tra natura, animali e attività creative. All’Agriturismo La Camilla di Concorezzo torna il Summer Camp, pensato per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni, con un ricco programma di esperienze educative e divertenti.

Il camp si svolgerà dal 22 giugno al 17 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, con possibilità di pre camp (8.00–9.00) e post camp (17.00–18.00). La quota di partecipazione è di 300 euro a settimana, comprensiva di pranzo e merenda.

Durante le giornate i partecipanti potranno prendere parte a numerose attività: laboratori creativi e musicali, giochi sensoriali, danza e canto, caccia al tesoro, olimpiadi e giochi in fattoria. Non mancheranno momenti speciali come lezioni di cucina e mocktail, pesca ed equitazione, per un’esperienza a contatto diretto con la natura e la vita di campagna.



L’iniziativa si svolge presso l’Agriturismo La Camilla, in via Dante 267 a Concorezzo, e punta a offrire ai più piccoli un’estate stimolante, educativa e ricca di momenti di socialità.

Per informazioni e prenotazioni: info@lacamilla.it, veronica@lacamilla.it oppure 039 647289. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.lacamilla.it⁠�. 🌞🌿🐴